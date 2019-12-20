Toyota RAV4 и «лосиный тест»: бояться нечего

Компания Toyota готовит к выпуску любопытную опцию для своего бестселлера RAV4. Японцы предложат клиентам альтернативный вариант настроек системы стабилизации кроссовера

«Следуя принципу «Клиент на первом месте», Toyota работает над созданием иных настроек электронной системы стабилизации для Toyota RAV4. С новыми настройками система будет срабатывать раньше, с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, «лосиный тест». Таким образом, у владельцев будет возможность выбора между двумя вариантами настроек VSC», — рассказали порталу АвтоВзгляд в российском представительстве Toyota.

Завершить работу над этим проектом компания планирует не позднее середины 2020 года. Дополнительные настройки VSC будут доступны для Toyota RAV4 в любой из существующих на рынке комплектаций. Иначе говоря, формально, их суммарное количество не удвоится. Просто если клиент захочет получить «машинку по-острее», он сможет приехать к дилеру марки и совершенно бесплатно поменять прошивку настроек.