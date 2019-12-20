Toyota RAV4 и «лосиный тест»: бояться нечего

«Следуя принципу «Клиент на первом месте», Toyota работает над созданием иных настроек электронной системы стабилизации для Toyota RAV4. С новыми настройками система будет срабатывать раньше, с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, «лосиный тест». Таким образом, у владельцев будет возможность выбора между двумя вариантами настроек VSC», — рассказали порталу АвтоВзгляд в российском представительстве Toyota.
Завершить работу над этим проектом компания планирует не позднее середины 2020 года. Дополнительные настройки VSC будут доступны для Toyota RAV4 в любой из существующих на рынке комплектаций. Иначе говоря, формально, их суммарное количество не удвоится. Просто если клиент захочет получить «машинку по-острее», он сможет приехать к дилеру марки и совершенно бесплатно поменять прошивку настроек.
C 2014 года www.amsrus.ru
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