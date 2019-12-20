Кроссовер Chery Tiggo 7 в новой комплектации Elite Plus

Дистрибьютор автомобилей CHERY в России объявляет о старте продаж кроссовера CHERY TIGGO 7 в новой комплектации ELITE PLUS

Комплектация ELITE PLUS сохранила всё оборудование, входящее в комплектацию ELITE, среди которого: полный «зимний» пакет, кожаный салон, многофункциональный руль c электроусилителем, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера, цветной 4.8-дюймовый экран бортового компьютера, мультимедийную систему с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, система кругового обзора 360°, передние и задние датчики парковки, светодиодные дневные ходовые огни, 18-дюймовые алюминиевые литые диски и многое другое.

Главной особенностью комплектации ELITE PLUS является обновлённый дизайн центральной консоли, которая выполнена с использованием стильных хромированных накладок. На ней расположились кнопки START/STOP (бесключевой доступ), электрического стояночного тормоза и функции AutoHold, подогрева передних сидений, AVM (включение/выключение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля) и HDC (система помощи при спуске). Появилась гибкая раздвижная шторка над подстаканниками и секциями для расположения телефона и парковочных карт. Для удобства водителя добавлено ещё одно широкое отделение для размещения телефона. Изменен дизайн обивки дверей, который добавляет элегантности интерьеру автомобиля.

Комплектация ELITE PLUS оснащается бензиновым двигателем 2.0 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT) с двумя режимами (Eco и Sport).

Гарантия на кроссовер TIGGO 7 составляет 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, в том числе идентичный срок на кузов и лакокрасочное покрытие.

Стоимость кроссовера CHERY TIGGO 7 в комплектации ELITE PLUS составляет 1 159 900 рублей с учётом максимальных выгод в рамках маркетинговых программ дистрибьютора марки.