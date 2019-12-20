Ford запатентовал открывающуюся «радиаторную решетку»

В базе американского ведомства по патентам и товарным знакам появилась заявка на необычное изобретение Ford: выдвижной отсек для грузов в передней части автомобиля, «спрятанный» за фальшрадиаторной решеткой

Очевидно, такое решение применимо только для автомобилей без двигателя внутреннего сгорания, который обычно расположен под капотом. Иными словами, для электромобилей.

Судя по эскизам, чтобы добраться подкапотного пространства водителю не придется открывать сам капот. Достаточно откинуть «радиаторную решетку», за которой скрывается выдвижной отсек, оборудованный подсветкой. Для такого багажника в передней части автомобиля в английском языке используется слово «frunk», образованное от «front» (передний) и «trunk» (багажник).

Ford подтвердил, что работает над созданием экологически чистой модели. Ранее сообщалось, что это будет электрический пикап, построенный на базе F150. По предварительным данным, новинка появится на рынке в трех модификациях: с одним электромотором и моноприводом, с полным приводом с двумя двигателями по одному на каждой оси и четырьмя агрегатами – по одному на каждом колесе.

Ожидается, что электрический пикап дебютирует ближе к концу следующего года, а серийное производство начнется не раньше 2021 года. Можно предположить, что одним из конкурентов «зеленого» F-150 станет Tesla Cybertruck. У последнего тоже имеется багажник спереди, объем которого составляет 135 литров.



Источник Motor.