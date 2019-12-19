Цену обновленной Lada 4×4 раскрыли до премьеры

Цену обновленной Lada 4×4 раскрыли до премьеры
19 декабря 14:11 2019

Классическая Нива после рестайлинга подорожает на 40 тысяч рублей, пишет портал Лада-онлайн со ссылкой на челябинского дилера Lada — фирму Сатурн. По сравнению с актуальными ценами модернизированные внедорожники подорожают на шесть-восемь процентов

Если неофициальная информация подтвердится, то базовая цена на трехдверный внедорожник возрастет до 564 тысяч рублей. За пятидверную версию придется заплатить минимум 603 тысячи рублей, а цены на 4×4 Urban будут варьироваться в диапазоне от 627 до 666 тысяч рублей в зависимости от типа кузова.

Блогеру YouTube-канала MrKoss174 удалось познакомиться с пятидверной обновленной Нивой в небогатой комплектации. В обзоре отмечено, что изменения во внешности у базовых внедорожников после рестайлинга сводятся к наличию антенны на крыше. У версии Urban появится новый передний бампер с противотуманными фарами.

Кроме того, отмечена новая передняя панель с двухсекционным бардачком, более удобные сиденья с подушкой безопасности со стороны водителя, менее шумная работа отопителя и доведенная «до ума» система вентиляции, а также «приборка» с бортовым компьютером и оранжевыми шкалами.

Хотя обновленные Lada 4×4 уже начали поступать к официальным дилерам, АвтоВАЗ до сих пор не выпустил прайс-лист на модель и не дал информацию о дате начала продаж. Кроме того, Волжский автозавод почему-то не упомянул в своих релизах о появлении водительской подушки безопасности.

Цену обновленной Lada 4x4 раскрыли

Интерьер обновлённой Lada 4×4

Источник Motor.

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4x4 UrbanLadaLada 4x4АВТОВАЗ
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AMSRUS
AMSRUS

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