Открытие новой станции Total ROC в России и 500-ой в Европе

В декабре 500-я в Европе инновационная станция TOTAL QUARTZ по экспресс-замене масла Rapid Oil Change (ROC) была запущена в Набережных Челнах — одном из крупнейших индустриальных центров и важнейших транспортных узлов в России

Станции ROC разработаны для комплексного обслуживания по замене смазочных материалов, оказания технической помощи и мелкого ремонта. Каждая станция оснащена профессиональным оборудованием по единому для всей сети стандарту. Еще одно преимущество сервиса — обучающая программа для сотрудников станций, которая помогает им постоянно совершенствовать свои навыки в области контроля качества услуг, разработки инструментов управления сервисными станциями, применения цифровых инструментов для продвижения услуг в сети.

На данный момент TOTAL взял в разработку преобразование станций в узловые пункты на местах, обеспечивающие мобильность и обслуживающие транспортные средства – «One Stop Shop». Такой формат крайне удобен для клиента, так как он имеет возможность одновременно и менять масло, и следить за состоянием своего автомобиля, и пользоваться инновационными решениями компании.

Станции TOTAL ROC — это всегда залог отличного сервиса, продукты высшего качества, прозрачная система услуг и доступные комфортные станции, где каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход.

Первая станция ROC в России была открыта в Барнауле в сотрудничестве с дистрибьютором АвтоХИТ в 2015 году. Планируется, что к концу 2019 в РФ будут функционировать 32 сервисные станции TOTAL по экспресс-замене масла.

На данный момент станции ROC функционируют в 16 странах, среди которых: Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Украина, Турция, Болгария, Румыния, Италия, Венгрия, Испания, Португалия, Хорватия, Сербия, Словения и Греция.