На трассе М7 возле Балашихи временно перекроют движение

На трассе М7 возле Балашихи в ночь на 24, 26 и 27 декабря временно перекроют движение – Росавтодор

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что в связи с монтажом рамной опоры ночью 24, 26 и 27 декабря на трассе М7 в Подмосковье планируется временное перекрытие движения по следующему графику:

24 декабря с 01:00 по 05:20 ограничение движения с полным перекрытием движения с 02:00 до 02:40 на км 25+828 и с 04:00 до 04:40 на км 29+627;

26 декабря с 01:00 по 05:20 ограничение движения с полным перекрытием движения с 02:00 до 02:40 на км 26+440 и с 04:00 до 04:40 на км 26+490;

27 декабря с 01:00 по 05:20 ограничение движения на км 26+560.

Объезд возможен по автомобильной дороге Р-109 через Обухово, Щелковское и Объездное шоссе с выездами на федеральную трассу на 19 и 42 км.

Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим.

Отметим, что сейчас в связи с установкой надземного пешеходного перехода перекрыто по одной полосе в каждую сторону на км 25+600. Движение будет открыто в полном объеме до 27 декабря.