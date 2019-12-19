На трассе М7 возле Балашихи временно перекроют движение

На трассе М7 возле Балашихи временно перекроют движение
19 декабря 15:11 2019

На трассе М7 возле Балашихи в ночь на 24, 26 и 27 декабря временно перекроют движение – Росавтодор

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что в связи с монтажом рамной опоры ночью 24, 26 и 27 декабря на трассе М7 в Подмосковье планируется временное перекрытие движения по следующему графику:

  • 24 декабря с 01:00 по 05:20 ограничение движения с полным перекрытием движения с 02:00 до 02:40 на км 25+828 и с 04:00 до 04:40 на км 29+627;
  • 26 декабря с 01:00 по 05:20 ограничение движения с полным перекрытием движения с 02:00 до 02:40 на км 26+440 и с 04:00 до 04:40 на км 26+490;
  • 27 декабря с 01:00 по 05:20 ограничение движения на км 26+560.

Временно перекроют движение на трассе М7 возле Балашихи

Объезд возможен по автомобильной дороге Р-109 через Обухово, Щелковское и Объездное шоссе с выездами на федеральную трассу на 19 и 42 км.

Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим.

Отметим, что сейчас в связи с установкой надземного пешеходного перехода перекрыто по одной полосе в каждую сторону на км 25+600. Движение будет открыто в полном объеме до 27 декабря.

На тему:

  Article "tagged" as:
БалашихаМ7перекрытие движения
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

У Renault Duster появился конкурент

У Renault Duster появился конкурент 0

Главы Volkswagen досрочно сложил полномочия

Главы Volkswagen досрочно сложил полномочия 0

В Москве в 2017 году начнется тестирование беспилотников для каршеринга

В Москве в 2017 году начнется тестирование беспилотников для каршеринга 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.