На трассе М7 возле Балашихи временно перекроют движение

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что в связи с монтажом рамной опоры ночью 24, 26 и 27 декабря на трассе М7 в Подмосковье планируется временное перекрытие движения по следующему графику:
Объезд возможен по автомобильной дороге Р-109 через Обухово, Щелковское и Объездное шоссе с выездами на федеральную трассу на 19 и 42 км.
Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим.
Отметим, что сейчас в связи с установкой надземного пешеходного перехода перекрыто по одной полосе в каждую сторону на км 25+600. Движение будет открыто в полном объеме до 27 декабря.
C 2014 года www.amsrus.ru
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