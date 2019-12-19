Haval объявляет об уникальном конкурсе лояльности в России

Бренд HAVAL объявляет о старте специального конкурса для российских клиентов. Владельцы автомобилей HAVAL, Hover и Great Wall смогут приобрести новый автомобиль HAVAL F7 с внушительной выгодой

Лидер среди китайских автомобильных брендов – HAVAL в преддверии зимних праздников подготовил для своих клиентов приятный сюрприз – специальный конкурс, за участие в котором можно получить очень полезные призы.

Главным критерием участия в конкурсе является наличие в собственности автомобиля HAVAL, Hover или Great Wall. Все действующие владельцы этих автомобилей могут выиграть главный приз конкурса – выгоду в 300 000 рублей на покупку нового HAVAL F7 во всех официальных дилерских центрах в России.

Все, что нужно для этого сделать – разместить фотографию со своим автомобилем с хэштегом #конкурсHaval в социальных сетях Вконтакте, Instagram, Facebook и Одноклассники в официальных аккаунтах бренда HAVAL.

В подписи к фотографии необходимо указать срок владения автомобилем, его пробег и, главное, интересно и подробно описать почему и за что вы любите свой автомобиль.

Кроме основного приза наших клиентов ждет множество приятных подарков от бренда HAVAL.

Конкурс проводится до 14.02.2020 г., сроки размещения участниками заявок на участие – до 27.12.2019 включительно.