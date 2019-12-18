Салон Volvo Car Family в Санкт-Петербурге встречает посетителей после глобальной реконструкции

Volvo Car Russia сообщает, что в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие реконструированного дилерского центра Volvo на проспекте Энергетиков, д. 59 корп. 3. Обновленный дилерский центр Volvo Car Family оформлен в соответствии с концепцией Volvo Retail Experience, посетителей здесь встречает гостеприимная и доброжелательная атмосфера скандинавского уюта и комфорта

Переговорные зоны и бэк-офис в автосалоне общей площадью 1200 м2 расположены так, чтобы сотрудники видели каждого входящего посетителя. Для гостей автоцентра предлагаются отдельные зоны ожидания: скандинавская группа с журнальным столиком, креслами и торшером, большой круглый стол и высокая барная стойка. Для презентации автомобилей и расчета их стоимости в салоне выделены два больших цифровых конфигуратора, а оценить широкие возможности новейшего компактного кроссовера XC40 позволяет специальная интерактивная экспозиция. Представлены оригинальные готовые решения, разработанные компанией Volvo Car Family на базе различных моделей Volvo для своих клиентов.

«Концепция обновленного автосалона – прозрачность: как во взаимоотношениях с клиентом, так и в архитектуре внешних решений и внутреннего пространства. Каждого гостя салона встречает зона Hero Car с Volvo S60, который эффектно просматривается через стеклянную стену фасада с подсветкой – представляет обновленный дилерский центр генеральный директор Volvo Car Family Даниил Плитман. – Делая ставку на семейные ценности и выявление потребностей каждого конкретного автовладельца, компания Volvo Car Family разработала на базе автомобилей Volvo специальные готовые решения для своих клиентов. Сейчас в шоу-руме уже можно встретить интерактивную экспозицию модели Volvo XC40, предлагающую широкие возможности для мам с детьми».

Сервисная зона, модернизация которой завершится в начале 2020 года, рассчитана на 4 поста и способна принимать до 24 автомобилей в день. Здесь будет внедрен новый тип техобслуживания – персональный сервис Volvo, основанный на идеях бережливого производства и сокращающий время работы с автомобилем.

Впервые в Санкт-Петербурге компания Volvo Car Family предлагает клиентам возможности программы подписки на автомобили – Volvo Car Drive. В настоящее время предлагается подписка на бизнес-седан S90, с 2020 года в рамках Volvo Car Drive будет доступен также лидер российских продаж – среднеразмерный кроссовер XC60.

На пресс-конференции, посвященной открытию реконструированного дилерского центра, президент и генеральный директор Volvo Car Russia Мартин Перссон отметил:

«Сегодня, благодаря существенному обновлению модельного ряда, продажи автомобилей Volvo растут во всём мире. Россия вносит существенный вклад в этот рост. И для нас очень важно, что в ключевых регионах страны наши многолетние, проверенные партнеры развивают в своих шоу-румах концепцию Volvo Retail Experience, создавая для посетителей гостеприимную и доброжелательную атмосферу скандинавского уюта и комфорта. Новые модели в обновленной атмосфере делают наше предложение еще более привлекательным. Это, безусловно, поможет нам усилить позиции в регионе, где автомобили Volvo традиционно пользуются популярностью».

Район проспекта Энергетиков десятилетиями считается одним из «центров автомобильной жизни» Санкт-Петербурга. И именно здесь четверть века назад, когда был открыт первый официальный дилерский центр Volvo, началась история бренда в северной столице. Компания Volvo Car Family стала дилером бренда в Санкт-Петербурге с 2018 года и уже в 2019 году смогла занять 28,5% рынка Volvo в городе. Volvo Car Family демонстрирует уверенность в развитии бизнеса и повышении популярности бренда в регионе, осуществила значительные инвестиции в реконструкцию дилерского центра, практически полностью перестроив салон в соответствии с современными глобальными концепциями Volvo. Обновленный автосалон стал вторым, которым в Санкт-Петербурге управляет Volvo Car Family. Дилер предлагает своим клиентам полный модельный ряд и 156 доступных комплектаций автомобилей Volvo.

На текущий момент дилерская сеть Volvo Car Russia состоит из 38 дилерских центров в 21 городе, из которых 37 полноразмерных и 1 – Авторизованный Сервисный Центр.