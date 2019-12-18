Cisitalia и ее отец: бывший футболист и автогонщик Пьеро Дузио

В его планы входил выпуск спортивных автомобилей. Эта идея появилась у него еще в конце 30-х, но начавшаяся война спутала все карты.
Итак, он нанял Данте Джакозу, который в то время был инженером Фиата. В 1946 году был выпущен первый гоночный автомобиль. Он был построен на пространственной трубчатой раме. Такое решение в автомобилестроении ранее не применялось. Мотор был взят от Фиат 508С, его объём составлял 1.1 литра а мощность 60 лошадиных сил. Кузов автомобиля был изготовлен из алюминия и машина весила всего 350 килограммов, что позволяло ей разгоняться до 170 километров в час.
Cisitalia D46 1946
В июне 1946 года был сделан проект 2-х местной спортивной машины, которая базировалась на шасси D46. Кузов для автомобиля построил Альфредо Виньяле. Автомобиль получил индекс 202.
Cisitalia 202 Berlinetta Aerodinamica Vignale 1946
Автомобиль настолько понравился Дузио, что тот даже переплатил за проект, и более того, помог основать Альфредо Виньяле собственную дизайнерскую фирму — Vignale.
Вскоре Cisitalia 202 стали серийно выпускаться. Автомобили снабжались заказными кузовами работ Виньяле, Фарина, Фруа и Кастанья и стоили очень дорого. В США машина стоила в 2 раза дороже Кадиллака, но тем не менее в тех же США удалось продать около 20 автомобилей, два из которых купил Генри Форд Младший. Сколько точно было выпущено автомобилей этой модели не известно. Cisitalia 202 GT с кузовом работы Фарины была выставлена в Музее современного искусства в Нью-Йорке, как один из ярких примеров дизайна.
Cisitalia 202GT Farina
Cisitalia 202B Vignale
Cisitalia 202SMM Spyder Nuvolari
Cisitalia 202 SC Spyder Castagna
Технически машина была той же, что и D46. Мощность мотора объемом 1.1 литра была повышена до 65 лошадиных сил, что позволяло машине весом 750 килограмм разгоняться до 165 километров в час.
На гонке Mille Miglia Cisitalia 202 под управлением Нуволари заняла второе место. Занять первое место помешали проблемы с электрикой, возникшие во время дождя.
Cisitalia 202 Nuvolari Mille Miglia Spyder
Успехи в гонках привели к тому, что Дузио решил построить гипер-кар. К созданию машины он решил привлечь Фердинда Порше. Но дело в том, что Фердинанд Порше сидел в тюрьме за пособничество нацистам. За его освобождение Дузио выплатил один миллион франков. К работе над проектом были привлечены так же Ферри Порше, Рудольф Хрушка, Карл Рабе и Шмидт.
В итоге получился автомобиль класса Формула 1, оснащенный V12 1,5 литровым двигателем мощностью 385 лошадиных сил, с независимой подвеской всех колес и подключаемым передним приводом.
Cisitalia 360 Porsche 1947
Однако Дузио переоценил свои финансовые возможности и расходы на создание супер-болида привели к банкротству фирмы. В конце февраля 1949 года фирма была реорганизована в акционерное общество Società d’Esercizio Cisitalia, в которой управляющим стал сын Дузио – Карло. Сам же Дузио старший иммигрирует в Аргентину, где он надеялся доработать проект 360 с помощью Технологического института Буэнос-Айреса, но запрет нагнетателей к сезону Формулы-1 1952 года поставил на нем крест.
Заручившись поддержкой президента Аргентины Хуана Перона Дузио открыл предприятие Autoar, чтобы организовать производство коммерческих и легковых автомобилей из запчастей Willys.
Что касается машин Cisitalia, то в 1950 году было построено несколько машин серии 203, которые оснащались моторами Фиат объемом 1.2 и 1.4 литра. В 1951 году появилась модель 303DF, которая была построена на базе модели 202 и имела двигатель объемом 1,1 литра мощностью 52 лошадиные силы.
Cisitalia 303 DF Berlinetta
Но производство 202 серии продолжалось параллельно.
Cisitalia 202 Abarth Alemano Berlinetta
Через некоторое время Пьеро Дузио вернулся на родину и под его чутким руководством были построены Cisitalia модели 202D с морским мотором фирмы B.P.M. (Botta e Puricelli Marine) объёмом 2.8 литра мощностью 160 лошадиных сил, однако их выпустили всего 5 экземпляров, 3 из которых имели кузов купе. Все машины немного отличались друг от друга.
Cisitalia 202D
В 1953 году Карло Дузио при поддержке Генри Форда II строит 2 прототипа серии Cisitalia 808XF, Форд хотел войти на рынок спортивных автомобилей, а для компании Cisitalia это был шанс увеличить объём продаж, так как автомобили серии 202 уже давно не пользовались спросом.
Cisitalia 808 была построена на базе Меркьюри с мотором объёмом 3,7 литра, автоматической коробкой передач и кузовом от компании Виньяле.
Cisitalia 808xf
На Женевском автосалоне 1953 года была представлена модель Cisitalia 505DF – один из самых редких автомобилей марки. Он был задуман Карло Дузио как альтернатива неудавшемуся проекту 808XF. В основу Cisitalia 505DF была положена платформа Fiat 1900. Двигатель развивал мощность 80 лошадиных сил. Кузов купе с посадочной формулой 2+2 был разработан и построен в ателье Ghia. Всего было выпущено 10 таких автомобилей и только 1 дожила до наших дней.
Cisitalia 505 DF
В 1954 году появилась серия модели 33DF, 34DF, 35DF и 36DF. Автомобили были построены на базе Фиатов 1100 и 1900.
Cisitalia 33df Voloradente
В 1958 году компания прекращает производство автомобилей собственной конструкции и начинает продавать под своей маркой спортивные версии автомобилей Фиат. В производственной программе были Fiat 1500 Fissore, которые продавались в Аргентине как Cisitalia 85DF, 750/850 Speziale Turismo которые выпускались с 1961 года на базе Фиат 600. Автомобили имели кузов купе или кабриолет, внешне напоминали фиат 1600 спайдер и оснащались моторами 750 или 850 кубических сантиметров.
Так же в производственной программе были автомобили Bella Vista Furgone или Camioncino. Это был Fiat Multipla с кузовами фирмы Coriasco.
Cisitalia 85DF Coupe by Fissore
Cisitalia Speziale Turismo Spyder
Cisitalia Bella Vista Furgone
Но так как спрос на автомобили был очень низким, то в 1964 году Дузио закрывает фирму.
Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.
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