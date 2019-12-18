Cisitalia и ее отец: бывший футболист и автогонщик Пьеро Дузио

В 1944 году, почти в конце второй мировой войны, бывший футболист и автогонщик Пьеро Дузио основал фирму Cisitalia (Consorzio Industriale Sportiva Italia).

В его планы входил выпуск спортивных автомобилей. Эта идея появилась у него еще в конце 30-х, но начавшаяся война спутала все карты.

Итак, он нанял Данте Джакозу, который в то время был инженером Фиата. В 1946 году был выпущен первый гоночный автомобиль. Он был построен на пространственной трубчатой раме. Такое решение в автомобилестроении ранее не применялось. Мотор был взят от Фиат 508С, его объём составлял 1.1 литра а мощность 60 лошадиных сил. Кузов автомобиля был изготовлен из алюминия и машина весила всего 350 килограммов, что позволяло ей разгоняться до 170 километров в час.

В июне 1946 года был сделан проект 2-х местной спортивной машины, которая базировалась на шасси D46. Кузов для автомобиля построил Альфредо Виньяле. Автомобиль получил индекс 202.

Автомобиль настолько понравился Дузио, что тот даже переплатил за проект, и более того, помог основать Альфредо Виньяле собственную дизайнерскую фирму — Vignale.

Вскоре Cisitalia 202 стали серийно выпускаться. Автомобили снабжались заказными кузовами работ Виньяле, Фарина, Фруа и Кастанья и стоили очень дорого. В США машина стоила в 2 раза дороже Кадиллака, но тем не менее в тех же США удалось продать около 20 автомобилей, два из которых купил Генри Форд Младший. Сколько точно было выпущено автомобилей этой модели не известно. Cisitalia 202 GT с кузовом работы Фарины была выставлена в Музее современного искусства в Нью-Йорке, как один из ярких примеров дизайна.

Технически машина была той же, что и D46. Мощность мотора объемом 1.1 литра была повышена до 65 лошадиных сил, что позволяло машине весом 750 килограмм разгоняться до 165 километров в час.

На гонке Mille Miglia Cisitalia 202 под управлением Нуволари заняла второе место. Занять первое место помешали проблемы с электрикой, возникшие во время дождя.

Успехи в гонках привели к тому, что Дузио решил построить гипер-кар. К созданию машины он решил привлечь Фердинда Порше. Но дело в том, что Фердинанд Порше сидел в тюрьме за пособничество нацистам. За его освобождение Дузио выплатил один миллион франков. К работе над проектом были привлечены так же Ферри Порше, Рудольф Хрушка, Карл Рабе и Шмидт.

В итоге получился автомобиль класса Формула 1, оснащенный V12 1,5 литровым двигателем мощностью 385 лошадиных сил, с независимой подвеской всех колес и подключаемым передним приводом.

Однако Дузио переоценил свои финансовые возможности и расходы на создание супер-болида привели к банкротству фирмы. В конце февраля 1949 года фирма была реорганизована в акционерное общество Società d’Esercizio Cisitalia, в которой управляющим стал сын Дузио – Карло. Сам же Дузио старший иммигрирует в Аргентину, где он надеялся доработать проект 360 с помощью Технологического института Буэнос-Айреса, но запрет нагнетателей к сезону Формулы-1 1952 года поставил на нем крест.

Заручившись поддержкой президента Аргентины Хуана Перона Дузио открыл предприятие Autoar, чтобы организовать производство коммерческих и легковых автомобилей из запчастей Willys.

Что касается машин Cisitalia, то в 1950 году было построено несколько машин серии 203, которые оснащались моторами Фиат объемом 1.2 и 1.4 литра. В 1951 году появилась модель 303DF, которая была построена на базе модели 202 и имела двигатель объемом 1,1 литра мощностью 52 лошадиные силы.

Но производство 202 серии продолжалось параллельно.

Через некоторое время Пьеро Дузио вернулся на родину и под его чутким руководством были построены Cisitalia модели 202D с морским мотором фирмы B.P.M. (Botta e Puricelli Marine) объёмом 2.8 литра мощностью 160 лошадиных сил, однако их выпустили всего 5 экземпляров, 3 из которых имели кузов купе. Все машины немного отличались друг от друга.

В 1953 году Карло Дузио при поддержке Генри Форда II строит 2 прототипа серии Cisitalia 808XF, Форд хотел войти на рынок спортивных автомобилей, а для компании Cisitalia это был шанс увеличить объём продаж, так как автомобили серии 202 уже давно не пользовались спросом.

Cisitalia 808 была построена на базе Меркьюри с мотором объёмом 3,7 литра, автоматической коробкой передач и кузовом от компании Виньяле.

На Женевском автосалоне 1953 года была представлена модель Cisitalia 505DF – один из самых редких автомобилей марки. Он был задуман Карло Дузио как альтернатива неудавшемуся проекту 808XF. В основу Cisitalia 505DF была положена платформа Fiat 1900. Двигатель развивал мощность 80 лошадиных сил. Кузов купе с посадочной формулой 2+2 был разработан и построен в ателье Ghia. Всего было выпущено 10 таких автомобилей и только 1 дожила до наших дней.

В 1954 году появилась серия модели 33DF, 34DF, 35DF и 36DF. Автомобили были построены на базе Фиатов 1100 и 1900.

В 1958 году компания прекращает производство автомобилей собственной конструкции и начинает продавать под своей маркой спортивные версии автомобилей Фиат. В производственной программе были Fiat 1500 Fissore, которые продавались в Аргентине как Cisitalia 85DF, 750/850 Speziale Turismo которые выпускались с 1961 года на базе Фиат 600. Автомобили имели кузов купе или кабриолет, внешне напоминали фиат 1600 спайдер и оснащались моторами 750 или 850 кубических сантиметров.

Так же в производственной программе были автомобили Bella Vista Furgone или Camioncino. Это был Fiat Multipla с кузовами фирмы Coriasco.

Но так как спрос на автомобили был очень низким, то в 1964 году Дузио закрывает фирму.