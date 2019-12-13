«Мерседес-Бенц РУС» обязали вернуть клиенту тройную стоимость бракованного Viano

Три судебных процесса в столичных судах проиграла владельцу бракованного минивэна российская «дочка» компании Mercedes-Benz AG. В итоге принципиальный москвич взыскал с автодилера почти тройную цену иномарки

В мае 2013 года, как следует из материалов дела, житель столицы Илья Письменный приобрел у компании «Мерседес-Бенц РУС» микроавтобус Mercedes-Benz Viano. Стоимость иномарки составила 2,32 млн руб. В процессе эксплуатации автовладелец столкнулся с рядом дефектов, которые устранялись в рамках двухлетней гарантии. Однако в начале 2015 года фирменные сервисные центры неожиданно отказались проводить очередной ремонт, связанный с неисправностями лакокрасочного покрытия, передней подвески и АКП.

Письменный подал потребительский иск к продавцу с требованием вернуть деньги за минивэн и выплатить компенсацию. В исковом заявлении он указал, что дилер нарушил сроки устранения недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока. Тушинский суд присудил автовладельцу 4,68 млн руб., включая потребительский штраф (50% от всей взысканной суммы) и неустойку. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

В начале 2017 года Письменный, исполняя судебное решение, вернул дилеру бракованный минивэн. Он также отправил претензию в компанию, потребовав выплатить разницу между «докризисной» ценой, указанной в договоре купли-продажи, и стоимостью авто на момент удовлетворения иска. «Мерседес-Бенц РУС» проигнорировала клиента, и он снова отправился в Тушинский суд.

Обе судебные инстанции опять встали на сторону автовладельца. В его пользу, помимо «докризисной» разницы, составившей чуть более 1 млн руб., также взыскали полумиллионный потребительский штраф.

Кроме того, Тушинский суд установил, что «Мерседес-Бенц РУС» неправомерно уклонялся от выплаты больше года (с момента подачи претензии и до вынесения решения первой инстанцией). Это стало основанием для нового иска о выплате неустойки в 500 тыс. руб., который Письменный подал этой весной.

Тушинский суд удовлетворил иск частично, уменьшив размер требований до 120 тыс. руб., но вдобавок взыскал потребительский штраф. Мосгорсуд оставил решение в силе.

Всего в ходе судебных тяжб, длившихся три года, Письменный взыскал с АО «Мерседес-Бенц РУС» свыше 6,36 млн руб.

По материалам Legal.Report.