Академия Bentley Motorsport и Team Parker Racing поддержат талантливых гонщиков

Подразделение Bentley Motorsport запускает новую программу в сотрудничестве с клиентской командой Team Parker Racing, целью которой стало развитие талантливых пилотов и обеспечение их участия в гонках серии GT на автомобилях марки

Академия автоспорта Bentley предоставит трем подающим надежды гонщикам, выбранным из восьми претендентов, возможность пройти уникальную программу обучения на гоночной трассе. Она предусматривает участие в пяти этапах европейской серии гонок на выносливость World Challenge GT на исключительно успешном Continental GT3, а также целый ряд учебных мероприятий за пределами гоночных трасс при поддержке опытных коллег.

Реализация программы запланирована на январь – октябрь 2020 года. Обучение пройдут три гонщика, которые будут отобраны по результатам тестов в Портимао (Португалия).

Участники будут тренироваться параллельно с заводскими пилотами Bentley и смогут воспользоваться всеми преимуществами специальной образовательной программы, охватывающей все аспекты мира современных автомобильных гонок. Благодаря этому они смогут развить все необходимые навыки в полном соответствии с самыми высокими ожиданиями.

Помимо пяти гонок европейской серии GT, стажеры Академии примут участие в испытаниях гоночных Continental GT3 и будут присутствовать на официальных тестах на автодромах Paul Ricard (Франция), Спа-Франкоршам (Бельгия), Монца (Италия), Сильверстоун (Великобритания) и Нюрбургринг (Германия).

Кроме того, для них разработаны специальные тренинги по различным направлениям за пределами гоночной трассы:

физическая и психологическая подготовка, правильное питание;

общение с представителями СМИ, изучение PR-направления, ведение переговоров и уверенное самопозиционирование;

динамические характеристики, технические дисциплины и работа на симуляторах.

Поддержку в ходе реализации программы Bentley окажет клиентская команда Team Parker Racing, выступающая на гоночном Continental GT3. Эта независимая семейная команда, которая с 2016 года сотрудничает с автоспортивным подразделением Bentley, в 2017 году завоевала чемпионский титул в британской серии GT. Руководители команды Энди (Andy) и Стюарт Паркеры (Stuart Parker) – уже третье поколение семьи, владеющее автомобилями Bentley.

Директор команды Стюарт Паркер отмечает:

«Мы стремимся создать систему воспитания и развития гонщиков следующего поколения для поддержки будущего участия марки Bentley в гонках класса GT».

Пол Вильямс (Paul Williams), директор автоспортивного направления Bentley так комментирует новую инициативу:

«Программа будет нацелена на развитие гонщиков и формирование понимания, чего они смогут достичь вместе с Bentley. Академия автоспорта Bentley станет учебным полигоном для начинающих карьеру и уже выступающих гонщиков GT, а также для следующего поколения Bentley Boys».

Студенты Академии смогут пообщаться с гонщиками заводской команды и получить ценные советы и рекомендации. Кроме того, они получат гоночные комбинезоны, практически идентичные форме заводских пилотов, а их гоночные автомобили будут раскрашены почти так же, как и болиды Bentley, которые неизменно являются ключевыми участниками соревнований.

Имена трех первых студентов Академии озвучат на Autosport International Show в январе 2020 года.