Hyundai Motor представляет Стратегию-2025

Hyundai Motor Company обнародовала масштабный план, который поможет компании укрепить свои позиции первопроходца в сфере мобильности будущего

Согласно плану Стратегия-2025, компания учредит и будет активно развивать два ключевых новых бизнес-подразделения: Устройства интеллектуальной мобильности и Сервисы интеллектуальной мобильности. Взаимодействие двух подразделений поможет компании трансформироваться в поставщика интеллектуальных транспортных решений.

Подразделение Устройства интеллектуальной мобильности займется разработкой продуктов, предназначенных для оказания услуг, и заложит фундамент для развития бизнеса, связанного с обслуживанием. В свою очередь, подразделение Сервисы интеллектуальной мобильности займется предоставлением персонализированного контента и услуг на устройствах, предлагаемых первым подразделением, с целью расширения клиентской базы.

Подразделение Устройства интеллектуальной мобильности, помимо автомобилей, планирует выпускать широкий спектр продукции, включая персональные летательные аппараты (PAV), робототехнические решения и транспорт «последней мили». На базе персональных летательных аппаратов и транспортных служб Hyundai Motor разработает платформу городского воздушного транспорта. Hyundai также подготовит необходимые производственные мощности для создания комплексных транспортных решений.

Сервисы интеллектуальной мобильности — это новое направление деятельности для Hyundai, которое станет ключевым стратегическим подразделением в компании. Соответствующие персонализированные услуги и контент будут предоставляться через единую платформу для повышения их потребительской ценности.

Эти два подразделения базируются на трех ключевых направлениях развития компании: повышение рентабельности продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), достижение лидерства в сфере электрификации автомобилей и создание фундамента для развития бизнес-решений на базе общей платформы.

В реализации Стратегии-2025 по направлению Устройства интеллектуальной мобильности Hyundai собирается добиться сбалансированного и устойчивого роста, равномерного на разных рынках и по разным моделям, с упором на долгосрочное развитие, а не на краткосрочные цели. Компания также планирует повысить рентабельность, для чего будет наращивать потребительскую ценность и оптимизировать структуру себестоимости.

Так, к 2025 году Hyundai намеревается стать лидером в области электрификации с ежегодными продажами в 670 000 электромобилей и войти в тройку ведущих мировых производителей электромобилей на аккумуляторном питании и с силовыми установками на топливных элементах.

Основная деятельность служб интеллектуальной мобильности предусматривает построение бизнес-модели, объединяющей продукты и услуги, и запуск единой платформы мобильности, на базе которой компания сможет предлагать клиентам персонализированные материалы и услуги.

С этой целью до 2025 года Hyundai потратит в общей сложности 61,1 трлн вон на НИОКР и дальнейшие исследования в области технологий будущего. В этот же период компания намеревается довести доход от операций в автомобильном секторе до 8% и занять 5% мирового авторынка.

Hyundai также объявила о планах провести до февраля 2020 года выкуп своих акций на сумму 300 млрд вон в рамках дальнейшего повышения акционерной стоимости компании и прозрачности взаимодействия с рынком.

Общие среднесрочная и долгосрочная стратегии Hyundai были представлены президентом и генеральным директором компании Ли Вонхи (Wonhee Lee) в рамках форума День инвестора, прошедшего в Сеуле, на котором присутствовали акционеры и инвесторы.

«Ключом к успеху нашей будущей стратегии является ориентация на клиентов и предложение самых востребованных продуктов и услуг. Мы хотим использовать современные технологии, чтобы предлагать удобные виды мобильности, соответствующие меняющимся потребностям людей, — заявил президент компании. — Основой будущей стратегии Hyundai станет трансформация компании в поставщика интеллектуальных транспортных решений, включающих продукты и услуги».

Стратегия-2025

Устройства интеллектуальной мобильности

По направлению Устройства интеллектуальной мобильности Hyundai разработала ряд программ для сохранения конкурентоспособности в качестве автопроизводителя за счет повышения рентабельности продаж автомобилей с ДВС и выхода в лидеры по электрификации.

Компания планирует добиться сбалансированного и устойчивого роста благодаря пакету решений, учитывающих различные региональные и продуктовые запросы.

В частности, Hyundai будет развивать электрификацию автомобилей, в первую очередь, предлагая доступные электромобили на аккумуляторном питании (BEV) для молодежи и корпоративных заказчиков с целью достижения экономии от масштаба. К 2025 году компания планирует продавать 670 000 электромобилей ежегодно, в том числе 560 000 электромобилей на аккумуляторном питании и 110 000 — с силовыми установками на топливных элементах (FCEV). Главная цель — перевести на электроэнергию большую часть новых моделей на основных рынках, таких как Корея, США, Китай и Европа, к 2030 году и на развивающихся рынках, таких как Индия и Бразилия, к 2035 году.

Бренд Genesis выпустит свои первые электромобили в 2021 году и планирует расширить электрическую линейку в 2024 году. Спортивный бренд «N» также собирается выпустить несколько кроссоверов и электромобилей, еще больше повысив конкурентоспособность Hyundai в сфере транспорта на электрической тяге.

Параллельно с этим компания будет развивать инновационные решения в сфере повышения качества и потребительской ценности.

Инновации в области качества помогут увеличить потребительскую ценность благодаря трем составляющим: инновационные цифровые интерфейсы (UX); искусственный интеллект (ИИ) на базе подключенных услуг и безопасное беспилотное вождение. В сфере беспилотного вождения к 2025 году во всех моделях появятся системы 2-го и 3-го уровня (SAE) автономности, а также системы помощи водителю (ADAS) для парковки. Наряду с этим компания планирует к 2022 году разработать полностью беспилотную платформу и запустить ее в серийное производство к 2024 году. Hyundai собирается развивать персонализированный подход к автомобильным комплектациям, в связи с этим ожидается сокращение расходов на стимулирование продаж и улучшение восприятия бренда среди клиентов.

Для развития инновационных решений в сфере потребительской ценности компания внедрит новую глобальную модульную архитектуру электромобилей, которая приведет к повышению эффективности и масштабируемости разработки новых продуктов, начиная с 2024 года. У компании также есть планы по переформатированию модели сбыта за счет оптимизации розничной сети и применения новых методов продаж, оптимизации производства в соответствии со спросом и развития партнерств с другими производителями.

Сервисы интеллектуальной мобильности

Направление Сервисы интеллектуальной мобильности станет главным фактором будущего роста для Hyundai и позволит предложить интегрированные продукты и услуги, соответствующие индивидуальным потребностям людей.

Компания намеревается использовать имеющуюся клиентскую базу для предоставления услуг, связанных с автомобилями, включая обслуживание, ремонт, финансирование, страхование и подзарядку. Также будут предприняты шаги по расширению охвата потребителей за счет увеличения числа доступных услуг. Hyundai создаст интегрированную платформу мобильности, которая будет анализировать данные, поступающие от автомобиля и всего, что его окружает. Благодаря четкому пониманию потребностей клиентов, компания сможет предложить услуги, ориентированные на повседневные задачи людей, такие как поездки за покупками, сервис доставки, потоковое вещание и мультимодальные перевозки.

В Стратегии-2025 также описывается развитие направления Услуги интеллектуальной мобильности по странам. В США компании, предоставляющие услуги каршеринга и роботакси, получат новую мотивацию для роста за счет ожидаемой коммерциализации автомобилей с уровнем автономности от 4 (SAE) и выше. В Корее, Азии и Австралии Hyundai планирует выйти на рынок транспортных услуг в сотрудничестве с ведущими местными игроками. В Европе и России, с их развитой отраслью обслуживания, компания сосредоточится на бизнес-направлениях, объединяющих продукты и услуги.

Для успешной реализации Стратегии-2025 планируется реформировать организационную структуру и руководство. Компания внедрит новые системы принятия решений на основе имеющихся данных, управления производительностью труда, оптимизации процессов, а также систему планирования ресурсов предприятия (ERP) следующего поколения. Кроме того, Hyundai разработает более гибкую организационную структуру и будет развивать сбалансированную корпоративную культуру, ориентированную на коммуникацию и взаимодействие.

Финансовые цели

Hyundai определила основные финансовые показатели, необходимые для достижения целей Стратегии-2025.

За шесть лет с 2020 год по 2025 год компания инвестирует 61,1 трлн вон (примерно по 10 трлн вон в год) в НИОКР и основные технологии будущего, чтобы ускорить свое преобразование в поставщика интеллектуальных транспортных услуг. В частности, 41,1 трлн вон будет выделено на разработку новых продуктов и капитальные вложения, предназначенные для повышения конкурентоспособности по существующим направлениям бизнеса, а около 20 трлн вон пойдет на технологии будущего, такие как электрификация, беспилотное вождение, искусственный интеллект, робототехника, персональные летательные аппараты (PAV) и новая энергетика.

Этот шестилетний инвестиционный план представляет собой обновленный и переработанный план, обнародованный в феврале 2019 года. Согласно ему, компания планировала потратить 45,3 трлн вон с 2019 года по 2023 года. Новая цель Hyundai по операционным доходам в автомобильном секторе — 8% к 2025 году по сравнению с прежними 7% к 2022 году.

Благодаря повышению рентабельности и оптимизации расходов компания увеличит долю электрифицированных автомобилей в своей продуктовой линейке и заложит фундамент для новых бизнес-направлений, которые помогут достичь этой цели. Уверенный рост бренда Genesis на мировом рынке автомобилей премиум-класса также должен помочь в дальнейшем увеличении рентабельности компании. Ряд программ по инновационным решениям в сфере потребительской ценности, такие как интегрированные платформы, стандартизация автомобильной архитектуры и унификация комплектующих, помогут повысить экономичность в цепочке поставки запчастей. Технологические процессы будут оптимизироваться в регионах по отдельности, а внедрение инновационных производственных технологий поможет еще больше повысить экономичность и рентабельность.

Расширенный продуктовый ассортимент с новыми востребованными моделями поможет сократить расходы на стимулирование продаж, а профилактический контроль снизит расходы, связанные с качеством. Компания также постарается повысить эффективность инвестиций в бренд Genesis.

Hyundai ставит перед собой цель получить 5% мирового автомобильного рынка к 2025 году, что на 1 процентный пункт выше по сравнению с примерно 4% — результатами, продемонстрированными в 2018 году. Для этого компания будет реагировать на колебания спроса на отдельных рынках гибкими изменениями производства на региональном уровне и предлагать конкурентоспособные транспортные услуги.

Hyundai также планирует выкупить пакет своих акций на сумму 300 млрд вон до февраля следующего года в рамках дальнейшего повышения акционерной стоимости компании и развития концепции, ориентированной на рост рынка.

С момента объявления в 2014 году планов по повышению доходности для акционеров дивиденды компании выросли в 2015 году до 4 000 вон на акцию по сравнению с 1 950 вон в 2013 году. В 2018 году Hyundai реализовала масштабную программу по выкупу и выводу из обращения примерно 3% своих размещенных акций.