GAC motor представил внедорожник GS8

В России стартовали продажи первой модели GAC Motor – внедорожника GS8. Извстный музыкант и продюсер Баста стал амбассадором бренда

GAC Motor объявил официальные цены премиального внедорожника GS8 на церемонии запуска бренда GAC MOTOR в России, прошедшей в Музее Москвы. Также компания объявила о том, что российский композитор и музыкант Баста стал послом GS8. Внедорожник GS8 – первый автомобиль GAC Motor, который будет продаваться в России. Компания предоставит на автомобиль гарантию на 5 лет или 150 000 км пробега.

На торжественной церемонии, прошедшей под девизом «Стремись к большему», присутствовали представители российского правительства и Посольства Китайской Народной Республики в России. Представители компаний-дилеров бренда и СМИ также отметили этот важный для компании момент. Многие гости заявили, что, по их мнению, продукция GAC Motor превзойдет ожидания потребителей на российском рынке.

«Внедорожник GS8 просто создан для российских потребителей, которые предпочитают особенные автмобили. Вывод на рынок нашей флагманской модели – это только начало. В будущем мы планируем предствить на рынке и другие наши автомобили, которые предоставят россиянам возможность вести более динамичный образ жизни», – сказал Юй Цзюнь, председатель GAC Motor International Sales Company.

Популярный на многих рынках, GS8 займет достойное место на российском рынке в растущем сегменте премиальных семиместных внедорожников. Динамичный и вместительный, этот автомобиль подойдет потребителям, «стремящимся к большему», предоставив им новый уровень мобильности.

Амбассадором GS8 стал известный музыкант Баста, который на протежении всей своей карьеры стремился к большему, преодолевая сложности на карьерном пути и смело пробуя себя в разных ролях. Его характер идеально соответствует духу бренда, выраженному в слогане «Стремись к большему».

Баста отметил, что его впечатлил автомобиль: «Опыт вождения GS8 оказался лучше, чем я мог себе представить. Он поразил меня динамикой на старте и хорошим ускорением».

Семейный автомобиль, сочетающий качество, комфорт и мощь, создан на контрасте агрессивного экстерьера с плавными линиями интерьера. Солидный снаружи, внутри GS8 предлагает комфортное пространство для долгих поездок. Складывающиеся сидения третьего ряда и панорамная крыша создают ощущение простороного салона для семейного путешестивия.

Под капотом GS8 – силовая установка, включающая собственный двигатель GAC Motor второго поколения 320T, шестиступенчатую автоматическую коробку передач ​Aisin третьего поколения, интеллектуальный полный привод второго поколения, адаптивный к любому дорожному покрытию. Для обеспечения маневренности, внедорожных характеристик и наилучшей в своем классе безопасности, в GS8 доступны шесть режимов вождения – «Песок», «Грязь», «Снег», «Адаптивный», «Спортивный», «Экономичный». Благодаря широким настройкам, GS8 идеально подходит для езды по российским дорогам.

Цены на GS8:

Комплектация GE 2WD ­– 1 898 000 ₽

Комплектация GL 2WD ­– 2 198 000 ₽

Комплектация GL 4WD ­– 2 298 000 ₽

Комплектация GT 4WD ­– 2 498 000 ₽

Запуск GS8 в России – начало нового этапа международного развития GAC Motor, следующего за объявленной ранее стратегией бизнеса на российском рынке. Автопроизводитель уже добился большого прогресса в укреплении своего присутствия в России, включая участие в Московском международном автомобильном салоне, ежегодной встрече Российской ассоциации автодилеров, Санкт-Петербургском международном автосалоне 2019, создание дилерской сети и открытие филиала в России, который будет заниматься операционной деятельностью, управлением продажами и обслуживанием в России.

В ближайшем будущем GAC Motor планирует запуск в России минивэна GM8 и внедорожника GS5, а также рассмотрит возможности расширения своей дилерской сети для ускорения развития на рынке и увеличит свою российскую команду для поддержки локализации продуктов и исследований рынка.