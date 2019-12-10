В США сфотографировали «клона» Tesla Cybertruck

Эту фотографию на Reddit подписали как Redneck Cybertruck. На русский можно перевести как «Cybertruck для простых людей, честно зарабатывающих свои кровные деньги»

На фотографии действительно есть Tesla. Но она не на переднем плане. А еще присмотритесь: этот доработанный пикап был припаркован возле шоурума Tesla. Совпадение?

Как можно понять, что перед нами не оригинальный Cybertruck, на котором рассекает щедрый на подарки Илон? Во-первых, у этой машины есть наружные зеркала заднего вида. Во-вторых, дизайн колесных дисков и не пахнет «киберпанком». Ну и в-третьих, пикап Tesla имеет два ряда сидений, а этот «самозванец» двухместный. Ну и логотип производителя электромобилей — это не голубой овал.

Хайпа вокруг Tesla Cybertruck сейчас больше, чем вокруг любой другой автомобильной новинки за последние годы. А ведь это всего лишь прототип. Можно сколько угодно критиковать калифорнийскую модель за дизайн «я так в школе рисовал», но желающих приобрести электрический пикап уже очень много. 250 тысяч человек заплатили по 100 долларов, чтобы встать в очередь за автомобилем, который еще даже не стал серийным. Более того, никто даже не знает, как эта машина в итоге будет выглядеть и когда точно выйдет на рынок. Известен лишь приблизительный год — 2021-й.

Источник Onliner.