В США сфотографировали «клона» Tesla Cybertruck

На фотографии действительно есть Tesla. Но она не на переднем плане. А еще присмотритесь: этот доработанный пикап был припаркован возле шоурума Tesla. Совпадение?
Как можно понять, что перед нами не оригинальный Cybertruck, на котором рассекает щедрый на подарки Илон? Во-первых, у этой машины есть наружные зеркала заднего вида. Во-вторых, дизайн колесных дисков и не пахнет «киберпанком». Ну и в-третьих, пикап Tesla имеет два ряда сидений, а этот «самозванец» двухместный. Ну и логотип производителя электромобилей — это не голубой овал.
Хайпа вокруг Tesla Cybertruck сейчас больше, чем вокруг любой другой автомобильной новинки за последние годы. А ведь это всего лишь прототип. Можно сколько угодно критиковать калифорнийскую модель за дизайн «я так в школе рисовал», но желающих приобрести электрический пикап уже очень много. 250 тысяч человек заплатили по 100 долларов, чтобы встать в очередь за автомобилем, который еще даже не стал серийным. Более того, никто даже не знает, как эта машина в итоге будет выглядеть и когда точно выйдет на рынок. Известен лишь приблизительный год — 2021-й.
Источник Onliner.
C 2014 года www.amsrus.ru
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