Mitsubishi eK X и eK были названы Автомобилями года в Японии

Mitsubishi eK X и eK были названы Автомобилями года в Японии
Декабрь 10 22:11 2019

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) объявила о том, что автомобили eK X (X произносится как кросс) и eK фургон были выбраны в качестве Автомобилей 2019-2020 года в Японии в категории малой мобильности. Mitsubishi впервые одержала победу в данной номинации

В последний раз ММС была отмечена престижной премией Автомобиль года Японии шесть лет назад (2013 – 2014 г.г.). Тогда электрический гибридный Outlander PHEV с возможностью подзарядки одержал победу в номинации за инновационность.

eK X и eK Автомобиль года

О премии Автомобиль года в Японии 2019-2020

40-ая награда Автомобиль года в Японии была вручена моделям, вышедшим на рынок Японии. Были выбраны десять лучших автомобилей. После тест-драйвов десяти лучших члены жюри проголосовали по каждой категории и огласили результаты. Помимо Автомобиля года, были выбраны победители в следующих категориях: Импортный автомобиль, Награда за инновационность (автомобиль с инновационными технологиями, такими как экологичность и безопасность), Награда за эмоции (автомобиль с такими характеристиками, как выдающийся дизайн и непревзойдённые ощущения от езды), Награда за малую мобильность (кей кар, обладающий сверхкомпактностью будущего).

eK X и eK Автомобиль года

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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