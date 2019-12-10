Mitsubishi eK X и eK были названы Автомобилями года в Японии

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) объявила о том, что автомобили eK X (X произносится как кросс) и eK фургон были выбраны в качестве Автомобилей 2019-2020 года в Японии в категории малой мобильности. Mitsubishi впервые одержала победу в данной номинации

В последний раз ММС была отмечена престижной премией Автомобиль года Японии шесть лет назад (2013 – 2014 г.г.). Тогда электрический гибридный Outlander PHEV с возможностью подзарядки одержал победу в номинации за инновационность.

О премии Автомобиль года в Японии 2019-2020

40-ая награда Автомобиль года в Японии была вручена моделям, вышедшим на рынок Японии. Были выбраны десять лучших автомобилей. После тест-драйвов десяти лучших члены жюри проголосовали по каждой категории и огласили результаты. Помимо Автомобиля года, были выбраны победители в следующих категориях: Импортный автомобиль, Награда за инновационность (автомобиль с инновационными технологиями, такими как экологичность и безопасность), Награда за эмоции (автомобиль с такими характеристиками, как выдающийся дизайн и непревзойдённые ощущения от езды), Награда за малую мобильность (кей кар, обладающий сверхкомпактностью будущего).