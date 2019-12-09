Самый дорогой кроссовер от дочки китайского холдинга Geely

Первая информация о новой серийной модели китайского автомобильного бренда Lynk & Co — купеобразной версии кроссовера 01 — появилась в начале этого года. Вопреки предыдущей логике, четвертая модель марки получила индекс 05

Как и остальные модели, кросс-купе построено на модульной платформе CMA, разработанной вместе с компанией Volvo, которая также принадлежит китайскому концерну Geely. От базового кроссовера кросс-купе Lynk & Co 05 отличается формой и размерами кузова. Новинка на 80 мм длиннее (4592 мм) и на 61 мм ниже (1628 мм). Как информирует Автоцентр, из внешних отличий — более узкая радиаторная решетка, иной дизайн бамперов, корпусов зеркал и светодиодной оптики, а также новые 20-дюймовые колесные диски, но только в топовой модификации.

Интерьер у Lynk & Co 05 полностью новый с минимальным количеством аналоговых кнопок, 12.3-дюймовой приборной панелью, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфонов и 12.7-дюймовой мультимедийной системой, на которую выведено управление климат-контролем. Топовым версиям положен кожаный салон, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и другие «вкусности».

Под капотом у Lynk & Co 05 вольвовская турбочетверка 2.0 Drive-E (190 л.с.), сочетающаяся с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin и передним или опциональным полным приводом. Позже появятся гибридные модификации с силовыми установками на базе 1.5-литрового трехцилиндрового турбомотора.

На китайском рынке Lynk & Co 05 появится весной 2020 года и по предварительной информации будет самым дорогим кроссовером марки. А в следующем году Lynk & Co планирует выйти уже на европейский рынок. Первый шоу-рум бренда откроют в Амстердаме.