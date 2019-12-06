Владимир Чистюхин: «Хотелось бы, чтобы каждый отвечал за себя»

Владимир Чистюхин: «Хотелось бы, чтобы каждый отвечал за себя»
Декабрь 06 20:11 2019

В рамках парламентских слушаний, проходящих сегодня в Государственной Думе, заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что «хотелось бы, чтобы каждый отвечал за себя»

Он указал на то, чтобы обязательно были сохранены нормы, позволяющие страховым компаниям гибко реагировать на факторы, влияющие на аварийность и убыточность, и сохранить баланс не предполагается резкого расширения тарифного коридора и изменения стоимости полисов ОСАГО.

«Чего хочет потребитель финансовой услуги? Ему нужны три вещи: первое – доступность полисов, второе – справедливая цена, третье – урегулирование возникших убытков быстро и в полном объеме. Сейчас мы обсуждаем второй элемент – установление справедливой цены. Сегодняшний подход не дает возможности индивидуализировать тариф. И 90% автовладельцев финансируют 10% лихачей», – отметил Чистюхин.

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Владимир ЧистюхинОСАГО
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AMSRUS
AMSRUS

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