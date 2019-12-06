Владимир Чистюхин: «Хотелось бы, чтобы каждый отвечал за себя»

В рамках парламентских слушаний, проходящих сегодня в Государственной Думе, заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что «хотелось бы, чтобы каждый отвечал за себя»

Он указал на то, чтобы обязательно были сохранены нормы, позволяющие страховым компаниям гибко реагировать на факторы, влияющие на аварийность и убыточность, и сохранить баланс не предполагается резкого расширения тарифного коридора и изменения стоимости полисов ОСАГО.