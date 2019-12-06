Владимир Чистюхин: «Хотелось бы, чтобы каждый отвечал за себя»

Он указал на то, чтобы обязательно были сохранены нормы, позволяющие страховым компаниям гибко реагировать на факторы, влияющие на аварийность и убыточность, и сохранить баланс не предполагается резкого расширения тарифного коридора и изменения стоимости полисов ОСАГО.
«Чего хочет потребитель финансовой услуги? Ему нужны три вещи: первое – доступность полисов, второе – справедливая цена, третье – урегулирование возникших убытков быстро и в полном объеме. Сейчас мы обсуждаем второй элемент – установление справедливой цены. Сегодняшний подход не дает возможности индивидуализировать тариф. И 90% автовладельцев финансируют 10% лихачей», – отметил Чистюхин.
«Чего хочет потребитель финансовой услуги? Ему нужны три вещи: первое – доступность полисов, второе – справедливая цена, третье – урегулирование возникших убытков быстро и в полном объеме. Сейчас мы обсуждаем второй элемент – установление справедливой цены. Сегодняшний подход не дает возможности индивидуализировать тариф. И 90% автовладельцев финансируют 10% лихачей», – отметил Чистюхин.
C 2014 года www.amsrus.ru
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