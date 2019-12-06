В автомобилях Ford появятся детали из переработанной кофейной шелухи

В автомобилях Ford появятся детали из переработанной кофейной шелухи
Декабрь 06 21:11 2019

Компании Ford и McDonald’s запустили совместный проект, в рамках которого займутся переработкой кофейной шелухи в биопластик

Ежегодно миллионы тон кофейной шелухи превращаются в садовые удобрения или просто выбрасываются, но теперь у кофейных отходов появится новая жизнь. В результате проведенного компанией Ford исследования выяснилось, что кофейная шелуха – идеальный материал для армирования пластиков. Поставщиком сырья выступит McDonald’s. Целью проекта станет использование в автомобилях марки только переработанных и возобновляемых пластмасс.

Компании Ford и McDonald's запустили совместный проект, в рамках которого займутся переработкой кофейной шелухи в биопластик

Технология переработка очень проста: шелуха, получаемая при обжарке кофейных зерен, нагревается до высокой температуры в низкокислородной среде, смешивается с полимером и другими добавками. Полученные на выходе гранулы будут использовать для формовки автомобильных деталей: корпусов фар и различных элементов интерьера и подкапотного пространства. Изготовленные из такого пластика детали будут на 20% легче, а затраты энергии во время процесса формования меньше на 25%. Кроме того, биополимеры обладают лучшими тепловыми свойствами, чем уже существующие материалы. Есть у этой технологии и другие преимущества, в том числе сокращение количества пищевых отходов и снижение уровня выбросов СО2.

Ford – один из четырех мировых автопроизводителей, которые подписали соглашение с властями Калифорнии о следовании действующим в штате стандартам в сфере выбросов. В рамках этого соглашения Ford, Honda, BMW и Volkswagen должны к 2026 году сократить расходы топлива и вредные выбросы от своих новых автомобилей.

Компании Ford и McDonald's запустили совместный проект, в рамках которого займутся переработкой кофейной шелухи в биопластик

Источник Аutoua.net.

На тему:

  Article "tagged" as:
FordMcDonald'sсовместный проект
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новый Ford Focus появится в России не раньше 2020 года

Новый Ford Focus появится в России не раньше 2020 года 0

Годовые продажи Tesla превысили 100 тысяч авто

Годовые продажи Tesla превысили 100 тысяч авто 0

Завершено обучение педагогов в рамках проекта Hyundai «Безопасная дорога»

Завершено обучение педагогов в рамках проекта Hyundai «Безопасная дорога»

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.