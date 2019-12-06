Opel Insignia получит загадочные французские моторы

Opel Insignia получит загадочные французские моторы
Декабрь 06 11:11 2019

Судя по всему, слухи о том, что Opel Insignia переведут на французские моторы, совсем скоро найдут подтверждение

Пресс-служба немецкого бренда опубликовала фотографии рестайлингового семейства и поделилась его некоторыми техническими подробностями. И (вот так сюрприз!) единственное, что говорится о моторах, – они будут полностью новыми.

По информации от Auto.Ria, отличить обновленный автомобиль от дорестайлингового легче всего по трапециевидным патрубкам выхлопной системы, другому бамперу и головной оптике с переехавшими вниз ходовыми огнями. К слову о последних, главное изменение в них – это не новый «рисунок», а техническая начинка. Теперь в топовых версиях будет установлено новое поколение фар IntelliLux с 84 светодиодами. В компании обещают, что это позволит эффективнее освещать дорогу перед собой и не слепить при этом встречных водителей.

Opel Insignia

Фото: auto.ria.com

В интерьере заметных изменений нет. В компании утверждают, что их инженерам удалось улучшить эргономику сидений и внедрить более продвинутые мультимедийные системы с доработанным интерфейсом, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Публичная премьера хэтчбека и универсала пройдет на автовыставке в Брюсселе с 10 по 19 января. Судя по всему, именно там нам расскажут и о новых моторах.

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InsigniaOpelновый двигатель
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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