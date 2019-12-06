Новый год – новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД. Российских водителей начнут штрафовать на сумму от 1 до 5 тыс. рублей за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов. Правило распространяется как на владельцев «ГАЗелей», так и на каршеринговые машины

Кого именно будут штрафовать за парковку автомобилей каршеринга во дворах – сервисы и/или водителей, завершивших там аренду, пока не уточняется, информируют «Автоновости дня».

Еще один запрет коснется езды по дорогам общего пользования без номеров. Из-за того, что регистрировать машины и ставить госзнаки со следующего года будут прямо в автосалонах, инспекторы ГИБДД получат право не только штрафовать непорядочных водителей минимум на 5 тыс. рублей, но и лишать их прав (на какой срок, неизвестно).

Максимальная сумма страховых выплат по ДТП за вред здоровью вырастет в четыре раза – с 500 тыс. до 2 млн рублей. Отразится ли это на стоимости страховки, покажет время. Так или иначе, оформлять ОСАГО придется всем – теперь штрафовать за отсутствие полиса «автогражданки» будут не только инспекторы, но и дорожные камеры. Сам штраф останется прежним – 800 рублей.

Хорошая новость для любителей тонировки: штрафовать за тонированные «не по ГОСТу» стекла по-прежнему будут на 500 рублей, а вот снимать пленку разрешат через сутки после составления протокола, а не на месте.

Наконец, со следующего года россиянам запретят ввозить в страну самосвалы, рефрижераторы и другую спецтехнику с правым расположением руля. Отныне каждая единица техники будет проверяться и сертифицироваться в индивидуальном порядке.