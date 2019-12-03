На окраине Оренбурга упал автомобильный мост с машинами

Мост упал на окраине Оренбурга, когда на нем находились автомобили. Обошлось без погибших, несколько человека пострадали – Znak

В районе поселка Кушкуль вечером в понедельник, 2 декабря, обрушилась часть моста, который соединяет Загородное шоссе и улицу Терешковой. По официальной информации ГУ МЧС по Оренбургской области произошло заваливание пролета длиной 150–200 метров. В ГУ МВД уточнили, что обрушились два пролета. Мост находился на балансе области, в момент ЧП шла его реконструкция — ремонтировали опоры. Об этом ТАСС сообщили в мэрии Оренбурга. С 15 ноября в месте проводимых работ движение транспорта поэтапно ограничивали.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщают о трех пострадавших. Двое рабочих, которые вели ремонтные работы на мосту, были госпитализированы с повреждениями легкой степени тяжести. У одного травмирована голова, у другого — нога. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Но МЧС сообщает о том, что два человека получили ранения средней степени тяжести.

По данным 1743.ru, в момент обрушения на мосту были две машины: «Приора» и грузовик «Скания». Есть информация, что водитель легкового автомобиля также пострадал, его увезла скорая помощь. Причины ЧП пока не известны.

