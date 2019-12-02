Lexus Boutique начал доставлять одежду и аксессуары в Москве

При покупке одежды и стильных аксессуаров из коллекций Lexus Boutique на территории Москвы начинает действовать курьерская доставка покупателю

Следуя философии исключительного японского гостеприимства Омотенаши, Lexus стремится обеспечить максимальный комфорт и удобство для всех своих клиентов, относясь к ним, как к дорогим гостям в собственном доме.

В преддверии Нового Года доставка Lexus Boutique особенно актуальна, ведь она позволит с комфортом, не выходя из дома, подобрать подарки для родных и близких. Все товары будут доставлены покупателю по указанному адресу.

Lexus Boutique предлагает функциональные и стильные коллекции одежды и аксессуаров для автовладельцев, а также любителей спорта, путешествий и активного отдыха. Эксклюзивные аксессуары Lexus Boutique отличает классический дизайн в его современном прочтении, практичность и надежность. В настоящее время в ассортименте доступны прогрессивная и элегантная Progressive Collection, функциональная YET Collection, стильная спортивная Experience Collection и авторская L Signature Collection. Также доступны эксклюзивные аксессуары в коллекции Platinum Label, позволяющие клиенту окружить себя шедеврами традиционного японского мастерства не только в салоне автомобиля, но и за его пределами. Они изготовлены теми же мастерами бренда, которые создают компоненты для различных моделей Lexus. Для самых юных поклонников автомобилей Lexus предусмотрена самостоятельная детская коллекция Kids Collection.

Эффектность и одновременно сдержанная роскошь коллекций выражают вкусы и предпочтения как зрелой, так и молодой аудитории. Все элементы коллекций Lexus Boutique разработаны эксклюзивно для российского рынка, с учетом вкусов и предпочтений российских покупателей.

В течение 24 часов после размещения заказа на сайте shop.lexus.ru – представители Lexus Boutique свяжутся с клиентом по телефону и согласуют удобное для него время получения заказа, адрес доставки и способ оплаты. Доставка осуществляется в пределах МКАД с 9:00 до 21:00 в течение трех рабочих дней после оформления заказа.

На все приобретаемые товары действует гарантия продавца продолжительностью один год. Со всем ассортиментом Lexus Boutique можно ознакомиться на веб-сайте shop.lexus.ru.