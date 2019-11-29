Компания Nissan запускает новые технологии, инвестируя в производство 33 млрд. йен

На заводах Nissan, расположенных по всему миру, будут внедрены новые технологии для создания электрифицированных, интеллектуальных и подключаемых автомобилей

Сегодня компания Nissan объявила о значительных инвестициях в передовые технологии и оборудование для оснащения своих заводов, расположенных по всему миру.

Эти инновации позволят создавать новые поколения электромобилей и интеллектуальных автомобилей, являющихся воплощением видения Intelligent Mobility компании Nissan, делая одновременно с этим производственные операции более гибкими, эффективными и экологичными. После первоначального вложения примерно 33 млрд. йен в завод Точиги, Япония, и завершения работ в 2020 г. эти технологии будут распространены на другие заводы Nissan.

Образованная в 1933 г. компания Nissan вывела стандарты массового производства автомобилей на высочайший уровень. За этот период эксперты производства takumi оптимизировали ряд сложных процессов, требующих необычайного мастерства исполнения.

Последние инвестиции отражают необходимое переосмысление традиционных подходов, используемых в автомобилестроении, и решают структурные и технические проблемы производства, которые обеспечат переход этой отрасли в новую эру электрификации и интеллектуальных систем.

«Мы стоим на пороге невероятной эволюции возможностей наших автомобилей, — сказал Хидеюки Сакамото (Hideyuki Sakamoto), исполнительный вице-президент компании Nissan, ответственный за производство и управление производственными поставками. — Наша задача заключается в том, чтобы воплотить эту эволюцию в реальность, пересмотрев основы того, как мы производим автомобили. Это также означает, что нашим экспертам по производству придется переключиться с методов, которые они уже довели до совершенства, на новые, пока неизвестные методы».

Инвестиции компании Nissan призваны решить ряд ключевых задач:

Ориентация на будущее

Новые поколения автомобилей Nissan будут электрифицированными, интеллектуальными и подключенными. Это связано с усложнением дизайна и конструкции автомобилей и требует совершенствования производственной инженерии.

Одно из таких решений — «универсальная система установки силового агрегата» — было разработано в Научно-исследовательском центре Nissan по производству.

Установка силовых агрегатов в автомобили — длительный и напряженный для персонала сборочных линий процесс, поскольку рабочим приходится устанавливать множество компонентов в определенной последовательности. В новой системе Nissan используется автоматизированная паллета, позволяющая устанавливать силовой агрегат в сборе. Во время установки система оценивает размеры автомобиля в реальном времени, и паллета выполняет соответствующие микрорегулировки. Благодаря этому гарантируется, что силовые агрегаты устанавливаются на автомобили с точностью до миллиметра.

Новая система отличается высокой адаптивностью: одна и та же паллета может использоваться для установки трех типов силовых агрегатов (с двигателями внутреннего сгорания, e-POWER и для электромобилей) и позволяет устанавливать агрегаты в 27 комбинациях различных модулей.

Передача процессов роботам

В Nissan были разработаны некоторые системы подготовки специалистов и процессы, в которых до сих пор могли принимать участие только люди, прошедшие специальную подготовку. В ходе активных совместных работ эксперты производства и инженеры Nissan «оцифровали» часть этих процессов и «натренировали» роботов, чтобы они могли работать круглосуточно. Это позволит экспертам производства сфокусироваться на новых, не исследованных областях.

Одна из задач, которая теперь может выполняться автоматически – нанесение пастообразных герметиков на швы и стыки кузова, чтобы через них не проходила влага.

Герметизация кузовов обычно выполняется высококвалифицированными специалистами, поскольку после обучения они работают четко и быстро, используя сложные приемы, которые не просто повторить. В дополнение к автоматизации процесса нанесения герметиков инженеры Nissan проанализировали точные движения и жесты высококвалифицированных рабочих, используемые ими для разравнивания и финишной обработки герметика, а также определили давление, прикладываемое на каждом этапе. Затем они преобразовали эту информацию в программы для роботов и в ходе интенсивной работы методом проб и ошибок выполнили тонкие настройки.

В результате роботы теперь могут наносить и разравнивать герметик быстро и точно при работе даже с самыми сложными стыками и швами.

Улучшение рабочих мест благодаря роботам

Роботы уже способны выполнять определенные сложные задачи, за счет чего рабочие могут переключаться на другие, более значимые операции, выполняемые на сборочной линии. Благодаря оптимизации рабочих мест на заводах также улучшается эргономика.

Один из таких примеров — установка обивки потолка и ее крепление к внутренней части крыши кузова.

Для выполнения этой работы, требующей немалых физических усилий, рабочие некоторое время должны находиться внутри каждого собираемого автомобиля. В последнее время эта задача усложнилась из-за более интенсивного применения коммуникационного оборудования, поскольку вблизи обивки потолка и за ней устанавливается все большее количество устройств.

В Nissan было внедрено решение, дающее возможность использовать роботов для установки и крепления обивки потолка через проем ветрового стекла. Надежно ли устанавливаются фиксаторы обивки, определяют специальные датчики и логическая система, оценивающая и изменяющая давление на фиксаторы.

Меньшая нагрузка на окружающую среду

В Nissan также постоянно работают над тем, чтобы в процессе производства автомобилей снижалась нагрузка на окружающую среду. Особенно заметные изменения происходят в процессах окраски.

Зачастую окраска автомобильных кузовов должна выполняться при высокой температуре, поскольку вязкость краски сложно контролировать при низкой температуре. В то же время бамперы, изготавливаемые из пластика, должны окрашиваться при низкой температуре. Это требует двух отдельных процессов окраски для кузова одного автомобиля.

В Nissan разработали водорастворимые краски, сохраняющие необходимую вязкость при низкой температуре, благодаря чему кузов и бамперы могут окрашиваться одновременно. В результате количество двуокиси углерода, выделяющееся в ходе такого процесса, уменьшилось на 25 %.

На заводах Nissan также будут использоваться камеры для окраски кузовов лакокрасочными материалами, не содержащими воду, что позволит собирать всю не использованную краску и применять ее в других производственных процессах.