Инновации Maserati на борту тримарана Multi 70

Передача технологий от Maserati на тримаран Maserati Multi 70: впервые инженеры Maserati Innovation Lab в Модене делятся ноу-хау бренда с командой Maserati Multi 70

Аэродинамика находится в центре внимания этого инновационного сотрудничества

Объявлен график участия Maserati Multi 70 в гонках сезона 2020 года. Также запланирован рекордный переход через Ла-Манш

Maserati вступает в новую эру инноваций и начинает процесс передачи технологических ноу-хау из мира автомобилей в мир спортивных яхт: главные действующие лица – инженеры Maserati Innovation Lab (Лаборатория инноваций Maserati) в Модене и Джованни Сольдини (Giovanni Soldini), шкипер Maserati Multi 70

Это сотрудничество между людьми, которыми движет страсть, адреналин и стремление к максимально высоким результатам. Данные ценности разделяются Maserati и Джованни Сольдини с 2012 года, когда началось это сотрудничество, выходящее за рамки спонсорства.

Сегодня представлены результаты этого уникального проекта. Целью исследования было применение на Maserati Multi 70 знаний в сфере аэродинамики и виртуальных аналитических инструментов, которые обычно используются при разработке автомобилей, чтобы улучшить характеристики и аэродинамику тримарана, а также расширить его возможности в режиме полета при помощи специальных гидродинамических профилей.

Инженеры Maserati проанализировали данные, полученные в последних гонках Maserati Multi 70, для определения ключевых параметров движения тримарана. Они провели глубокое исследование текущих конфигураций судна, чтобы найти возможные направления для улучшения, используя для этого передовые симуляции на основе вычислительной гидродинамики, которые позволяют смоделировать поведение сложных водных потоков, образующихся вокруг тримарана.

Виртуальные инструменты также использовались для испытания различных конфигураций корпуса и парусов, чтобы, с одной стороны, снизить сопротивление воздуха, а с другой стороны, повысить эффективность парусов.

Результатом этих исследований стало снижение примерно на 5% коэффициента аэродинамического сопротивления (Cx) всего судна. Более того, оптимизация потоков вокруг корпуса позволила парусам работать более эффективно, повысив силу тяги на 4% при увеличении кренящей силы менее чем на 1%. Благодаря этому круизная скорость яхты теперь превышает 43 узла в идеальных условиях.

Применяя свой технический опыт в мире яхтинга, Maserati снова подтверждает свой инновационный подход, используя Maserati Multi 70 как постоянно развивающееся “судно-лабораторию”.

Maserati Innovation Lab

Maserati Innovation Lab (Лаборатория инноваций Maserati) – это сердце технологических исследований, разработок и дизайна бренда.

Инженерный центр бренда на Via Emilia Ovest в Модене недавно открыл свои двери, чтобы впервые рассказать внешнему миру о своей ключевой роли в разработке новых моделей Maserati. Именно здесь, в пространстве инженерного совершенства, создаются все модели Maserati сегодняшнего и завтрашнего дня с использованием цифровых процессов разработки и эксклюзивной формулы Maserati, которая обеспечивает интегрированный подход с приоритетом человеческого фактора с самого начала разработки: внимание к потребностям клиента интегрировано в мир виртуальных симуляций при помощи уникального сочетания оборудования и программного обеспечения.

Инженерам Maserati Innovation Lab помогают передовые технологии, такие как новый Симулятор с технологией DiM (Driver-in-Motion – Водитель в движении) последнего поколения, статический симулятор и лаборатории, занимающиеся разработкой «взаимодействия с пользователем».

Maserati Multi 70: график гонок на 2020 год

В гоночном сезоне 2020 года Maserati Multi 70 примет участие в ряде соревнований по следующему графику. Особым событием станет попытка установить новый рекорд перехода через Ла-Манш.

Maserati Multi 70 – График гонок 2020