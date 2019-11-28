Путин призвал местные власти избегать проволочек в вопросах, касающихся строительства ЦКАД

Путин призвал местные власти избегать проволочек в вопросах, касающихся строительства ЦКАД
Ноябрь 28 08:11 2019

Президент РФ Владимир Путин призвал местные власти избегать проволочек в вопросах, касающихся строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает РИА Новости

Соответствующий вопрос затронул на совещании по вопросам влияния на регионы открытой в среду трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург мэр столицы Сергей Собянин. Он попросил президента провести специальное совещание по строительству ЦКАД, а также высказал обеспокоенность тем, что сроки проекта могут сдвигаться.

«Нужно чтобы и местные власти помогали работать, вовремя нужно выделять землю, без всяких проволочек, без административных издержек», – отметил Путин.

Как известно РИАМО, строить ЦКАД начали еще в 2014 году. Ее протяженность должна составить 336,5 километра, а пройдет дорога приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, она будет платной. Западная, бесплатная секция – частично реконструируемая «бетонка».

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Дмитрий Чабуркин
    Ноябрь 28, 08:25 #1 Дмитрий Чабуркин

    Нужен рывок, времени на раскачку нет!

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