BMW высмеяла прочность стекол Cybertruck в рекламе бронированного кроссовера X5

Прошедшая презентация электрического пикапа Tesla Cybertruck не обошлась без эксцессов – Drom

Илон Маск хотел продемонстрировать невиданную прочность стекол этого электромобиля, однако они не выдержали ударов металлическим шаром. На эту тему вышло много шуток и мемов, а сам Маск уже опубликовал видео, в котором остекление действительно выдерживает такой тест. Но некоторые компании не преминули воспользоваться возможностью хайпануть на чужой неудаче.

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На этот раз отличилась BMW: она выпустила рекламу бронированного кроссовера X5. В своем посте в Twitter компания написала дословно следующее:

«Поставляется с пуленепробиваемыми окнами и обеспечивает защиту от осколков в случае попадания металлического шара».

Поскольку публикация вышла на следующий день после презентации Cybertruck, нетрудно догадаться, что немецкая марка решила таким образом подтрунить над конкурентом.

Разумеется, это всего лишь шутка, поскольку пикап Tesla не позиционируется в качестве бронированного автомобиля (хотя во время презентации его высокой прочности было уделено особое внимание).

В то же время бронированный BMW X5 Protection VR6 защищен по шестому классу стандарта VPAM, что является средним уровнем, тогда как сторонние фирмы нередко предлагают машины, способные защищать владельцев по десятому классу и даже по 14-му (максимальный уровень), однако в данном случае речь идет о заводском исполнении. Под внешними штампованными панелями у кроссовера присутствует стальная броня, а под днищем установлена алюминиевая плита, защищающая лонжероны и пол от осколков.

Что касается непосредственно окон баварского кроссовера, то они сделаны из 33-миллиметрового многослойного стекла. Они способны выдерживать выстрелы из АК-47 с патронами 7,62*39 мм, так что удар металлическим шаром для них — как слону дробина. Кстати, окна опускаются всего на 10 см.

Под капотом у BMW X5 Protection VR6 установлена 4,4-литровая битурбированная «восьмерка» мощностью 530 л.с. от обычного X5 M50i. До 100 км/ч бронированный автомобиль способен разгоняться за 5,9 секунды, его максимальная скорость составляет 210 км/ч. И это при том, что машина весит более трех тонн.