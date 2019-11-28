BMW высмеяла прочность стекол Cybertruck в рекламе бронированного кроссовера X5

Ноябрь 28 14:11 2019

Прошедшая презентация электрического пикапа Tesla Cybertruck не обошлась без эксцессов – Drom

Илон Маск хотел продемонстрировать невиданную прочность стекол этого электромобиля, однако они не выдержали ударов металлическим шаром. На эту тему вышло много шуток и мемов, а сам Маск уже опубликовал видео, в котором остекление действительно выдерживает такой тест. Но некоторые компании не преминули воспользоваться возможностью хайпануть на чужой неудаче.

На этот раз отличилась BMW: она выпустила рекламу бронированного кроссовера X5. В своем посте в Twitter компания написала дословно следующее:

«Поставляется с пуленепробиваемыми окнами и обеспечивает защиту от осколков в случае попадания металлического шара».

BMW X5 Protection VR6

Фото: news.drom.ru

Поскольку публикация вышла на следующий день после презентации Cybertruck, нетрудно догадаться, что немецкая марка решила таким образом подтрунить над конкурентом.

Разумеется, это всего лишь шутка, поскольку пикап Tesla не позиционируется в качестве бронированного автомобиля (хотя во время презентации его высокой прочности было уделено особое внимание).

В то же время бронированный BMW X5 Protection VR6 защищен по шестому классу стандарта VPAM, что является средним уровнем, тогда как сторонние фирмы нередко предлагают машины, способные защищать владельцев по десятому классу и даже по 14-му (максимальный уровень), однако в данном случае речь идет о заводском исполнении. Под внешними штампованными панелями у кроссовера присутствует стальная броня, а под днищем установлена алюминиевая плита, защищающая лонжероны и пол от осколков.

Что касается непосредственно окон баварского кроссовера, то они сделаны из 33-миллиметрового многослойного стекла. Они способны выдерживать выстрелы из АК-47 с патронами 7,62*39 мм, так что удар металлическим шаром для них — как слону дробина. Кстати, окна опускаются всего на 10 см.

Под капотом у BMW X5 Protection VR6 установлена 4,4-литровая битурбированная «восьмерка» мощностью 530 л.с. от обычного X5 M50i. До 100 км/ч бронированный автомобиль способен разгоняться за 5,9 секунды, его максимальная скорость составляет 210 км/ч. И это при том, что машина весит более трех тонн.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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