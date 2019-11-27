Обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR

Начался прием заказов на обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR

Автомобиль получил изменения в экстерьере, апгрейд мультимедийных технологий и пересмотренный набор комплектаций с улучшенным оснащением

Внешность обновленного купе-кроссовера стала еще более эффектной за счет новой формы переднего бампера, измененных задних фонарей, дополнительного цвета кузова «оранжевый металлик» и новых колесных дисков в двухцветном исполнении

Toyota C-HR — первая модель из линейки бренда в России, на которой будет установлена мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay© и Android Auto©

С обновлением купе-кроссовер также получил премиальную аудиосистему JBL с 9 динамиками и технологией повышения качества звука Clari-Fi©

Toyota C-HR теперь доступен в двух комплектациях с вариаторной трансмиссией: Hot с 2-литровым атмосферным двигателем и передним приводом и Cool с турбированным двигателем объемом 1,2 литра и интеллектуальным полным приводом

Помимо мультимедийных технологий обе версии были дополнены новыми востребованными опциями в оснащении

Стоимость обновленного Toyota C-HR в комплектации Hot начинается с 1 828 000 рублей, в комплектации Cool с 2 168 000 рублей

Официальные дилеры Тойота в России начинают прием заказов на обновленный Toyota C-HR. В соответствии с предпочтениями молодой аудитории, воспринимающей автомобиль как гаджет, купе-кроссовер получил еще более яркий дизайн, новые технологии в мультимедиа и оптимизированный набор комплектаций

Экстерьер купе-кроссовера стал еще эффектнее за счет целого ряда стилистических изменений. Toyota C-HR получил новый передний бампер с более широкой решеткой радиатора и декоративной нижней накладкой в цвет кузова. Противотуманные фары были перенесены выше и ближе к боковым границам автомобиля. В задней части купе-кроссовера изменилась форма задних фонарей. Между фонарями появилась соединяющая их цельная накладка, а сам световой рисунок стал более интересным. Модель оснащается полностью светодиодной оптикой, включая дневные ходовые огни, ближний и дальний свет, противотуманные фары и задние фонари.

Цветовая палитра Toyota C-HR дополнена ярким цветом «оранжевый металлик», таким образом, общее количество предлагаемых вариантов цвета кузова увеличилось до восьми. Помимо этого, доступны пять вариантов двухцветной окраски кузова: белый, синий, темно-синий, серый или оранжевый металлик в сочетании с черной крышей. Двухцветное серебристо-черное исполнение теперь также возможно для 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков оригинального дизайна.

Обновленный Toyota C-HR стал первой моделью Toyota в России, на которую устанавливается мультимедийная система с поддержкой функций Apple CarPlay© и Android Auto© для безопасного пользования возможностями смартфонов во время движения. Функционал Apple CarPlay© и Android Auto© позволяет вывести интерфейс смартфона на 8-дюймовый экран мультимедийной системы, чтобы управлять приложениями при помощи сенсорных кнопок и кнопок на руле, не теряя контроля над дорогой. Также поддерживается возможность голосового управления. Apple CarPlay© и Android Auto© доступны во всех комплектациях модели.

С обновлением на Toyota C-HR предлагается премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками, усилителем нового поколения с функцией тонкой настройки и технологией восстановления сжатого звука Clari-Fi©, которая повышает качество звучания до уровня CD.

Неизменно впечатляющим в обновленном Toyota C-HR остается высокий уровень комфорта, управляемости и безопасности, который обеспечивает платформа GA-C, построенная в рамках глобальной модульной архитектуры TNGA© (Toyota New Global Architecture). Данная TNGA-платформа отличается низким центром тяжести в сочетании со специальными настройками подвесок, что делает Toyota С-HR одним из самых драйверских автомобилей в своем сегменте. Это особенно важно для молодой аудитории, которая высоко ценит яркие эмоции за рулем и удовольствие от управления автомобилем.

Обновленный Toyota C-HR предлагается на российском рынке в двух комплектациях, каждой из которых соответствует своя комбинация двигателя, а также тип привода. В версии Hot модель оснащается атмосферным бензиновым 2-литровым двигателем и передним приводом. Комплектация Cool оборудуется турбированным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и полным приводом Dynamic Torque Control AWD, который конструктивно аналогичен полному приводу на Toyota RAV4 и Highlander. Обе версии купе-кроссовера предлагаются только с вариаторной трансмиссией.

При этом комплектации получили дополнительные востребованные функции в оснащении. Так, в версии Hot добавились светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные ходовые огни и частично светодиодные задние фонари. Боковые зеркала заднего вида получили электропривод автоматического складывания. Кроме того, теперь уже с версии Hot доступны передние и задние датчики парковки и система Smart Entry & Push start.

Комплектация Cool в дополнение к новым мультимедийным функциям получила электропривод регулировки водительского сиденья. В оснащение комплектации Cool также входит целый ряд передовых вспомогательных функций: система интеллектуальной помощи при парковке IPA c автоматическим рулением, система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA и система мониторинга слепых зон BSM. Теперь вне зависимости от комплектации обновленный Toyota C-HR оснащается омывателем фар.

Обе версии купе-кроссовера обеспечивают всесезонный комфорт использования благодаря «зимнему пакету», включающему обогревы рулевого колеса, лобового стекла в зоне стеклоочистителей, боковых зеркал и передних сидений, индикатор уровня омывающей жидкости, а также — в комплектации Hot — дополнительный электрический отопитель салона.

Стоимость обновленного Toyota C-HR в комплектации Hot начинается c 1 828 000 рублей. Комплектация Cool доступна по цене от 2 168 000 рублей, что аналогично ее стоимости до обновления.