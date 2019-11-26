В Красноярске открылся масштабный дилерский центр Man

В Красноярске открылся масштабный дилерский центр Man
Ноябрь 26 13:11 2019

“МАН Трак энд Бас РУС” расширяет дилерскую сеть на территории России. Теперь для клиентов в Сибири доступна новая сервисная станция в Красноярске — она стала самым крупным и современным сервисным центром за Уралом

В Красноярском крае открылся новый дилерский центр МАН Трак энд Бас РУС. Дилерский центр представляет собой коммерческую организацию полного цикла: от продажи до фирменного сервиса MAN. На торжественной церемонии открытия лично присутствовал мэр Красноярска Сергей Еремин. Глава города высоко оценил уровень оснащённости и комфорта сервисной станции.

Дилерский центр MAN Красноярск

Новый дилерский центр MAN стал крупнейшей сервисной станцией за Уралом. Общая площадь центра составляет более 3000 кв. м, из них 1500 кв. м — площадь сервисной зоны, оборудованной большими боксами на 18 машино-мест и 10 ремонтно-смотровыми ямами. Склад оригинальных запчастей занимает площадь 1000 кв. м.

«Открытие новой дилерской станции MAN — это очередной стратегический шаг по расширению присутствия в регионах России, который поможет нам укрепить позиции в Красноярском крае», — отметил Павел Селев, коммерческий директор ООО МАН Трак энд Бас РУС.

Дилерский центр MAN Красноярск

Центр оснащен самым современным сервисным оборудованием, среди которого стенд для проверки тормозной системы грузовиков, стенд регулировки схождения колес, маслораздаточное и централизованное маслосливное оборудование. Персонал станции насчитывает более 100 высококвалифицированных специалистов.

«Наше сотрудничество с ООО МАХИНА началось в 2012 году, и с тех пор компания успешно реализует свою миссию — быть клиентоориентированными и обеспечивать качественное выполнение сервисных услуг в УФО. Благодаря нашим совместным усилиям и высоким стандартам работы мы можем гарантировать своим клиентам высочайший профессионализм и безукоризненное качество сервисного обслуживания на новой станции», — подчеркнула Наталья Сицкая, директор по стратегии и развитию дилерской сети ООО МАН Трак энд Бас РУС».

Новая сервисная станция MAN в Красноярске расположена по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, квартал Зелёный угол, стр. 57/2. График работы: с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 08:00 до 15:00 по субботам.

В настоящее время фирменная сеть MAN представлена в России 57 локациями, 2 из которых собственные филиалы бренда MAN в Санкт-Петербурге и в Московской области. Компания Махина — официальный дилер и сервисный партнер ООО МАН Трак энд Бас РУС на территории Красноярского края.

Дилерский центр MAN Красноярск

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AMSRUS
AMSRUS

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