В Красноярске открылся масштабный дилерский центр Man

“МАН Трак энд Бас РУС” расширяет дилерскую сеть на территории России. Теперь для клиентов в Сибири доступна новая сервисная станция в Красноярске — она стала самым крупным и современным сервисным центром за Уралом

В Красноярском крае открылся новый дилерский центр МАН Трак энд Бас РУС. Дилерский центр представляет собой коммерческую организацию полного цикла: от продажи до фирменного сервиса MAN. На торжественной церемонии открытия лично присутствовал мэр Красноярска Сергей Еремин. Глава города высоко оценил уровень оснащённости и комфорта сервисной станции.

Новый дилерский центр MAN стал крупнейшей сервисной станцией за Уралом. Общая площадь центра составляет более 3000 кв. м, из них 1500 кв. м — площадь сервисной зоны, оборудованной большими боксами на 18 машино-мест и 10 ремонтно-смотровыми ямами. Склад оригинальных запчастей занимает площадь 1000 кв. м.

«Открытие новой дилерской станции MAN — это очередной стратегический шаг по расширению присутствия в регионах России, который поможет нам укрепить позиции в Красноярском крае», — отметил Павел Селев, коммерческий директор ООО МАН Трак энд Бас РУС.

Центр оснащен самым современным сервисным оборудованием, среди которого стенд для проверки тормозной системы грузовиков, стенд регулировки схождения колес, маслораздаточное и централизованное маслосливное оборудование. Персонал станции насчитывает более 100 высококвалифицированных специалистов.

«Наше сотрудничество с ООО МАХИНА началось в 2012 году, и с тех пор компания успешно реализует свою миссию — быть клиентоориентированными и обеспечивать качественное выполнение сервисных услуг в УФО. Благодаря нашим совместным усилиям и высоким стандартам работы мы можем гарантировать своим клиентам высочайший профессионализм и безукоризненное качество сервисного обслуживания на новой станции», — подчеркнула Наталья Сицкая, директор по стратегии и развитию дилерской сети ООО МАН Трак энд Бас РУС».

Новая сервисная станция MAN в Красноярске расположена по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, квартал Зелёный угол, стр. 57/2. График работы: с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 08:00 до 15:00 по субботам.

В настоящее время фирменная сеть MAN представлена в России 57 локациями, 2 из которых собственные филиалы бренда MAN в Санкт-Петербурге и в Московской области. Компания Махина — официальный дилер и сервисный партнер ООО МАН Трак энд Бас РУС на территории Красноярского края.