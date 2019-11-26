Subaru отзывает более 7 тысяч дефектных автомобилей

Российское отделение Subaru — ООО Субару Мотор — отзывает 7442 экземпляра моделей Impreza, XV и Forester, проданных с 2017 года по текущее время

Причиной для отзыва является то, что из-за ошибки в программировании блока управления двигателем, в некоторых случаях напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено заводом-изготовителем. В результате внутренняя температура катушки возрастет и приведет к короткому замыканию. На некоторых машинах, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, которые были произведены исключительно для затронутых автомобилей, может перегореть предохранитель, что чревато остановкой двигателя, причем завести его без проведения ремонта не представляется возможным.

Чтобы исправить ситуацию, на дилерских станциях Subaru специалисты будут проводить «перепрошивку» блока управления двигателем, а также проверять катушки зажигания. Дефектные катушки специалисты заменят на новые. Все ремонтные работы по устранению вышеназванных дефектов будут проводиться бесплатно.

Список VIN-номеров попавших под отзыв машин доступен на сайте Росстандарта. Также представители Subaru разошлют владельцам письма или обзвонят их.

Отметим, что в апреле Subaru отзывала в России более 52 тысяч автомобилей из-за проблем с клапанными пружинами двигателей FB20 и FA20.

Источник Drom.ru.