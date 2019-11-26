Стартовало производство электромобиля Skoda Citigoe iV

SKODA AUTO совершила очередной важный шаг на пути к электрификации своего модельного ряда: с конвейера завода Volkswagen в столице Словакии, Братиславе, сошел первый электромобиль SKODA CITIGOe iV

Динамичный пятидверный городской хэтчбек с нулевым уровнем выбросов в атмосферу стал первым полностью электрическим автомобилем чешского бренда. Запас хода автомобиля достигает 260 км, при этом он обладает высоким крутящим моментом и впечатляющей динамикой.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров SKODA AUTO, ответственный за производство и логистику:

«Старт производства SKODA CITIGOe iV – это новая эпоха в истории нашей компании. Первый электромобиль чешского бренда отличается множеством практических преимуществ и высоким качеством изготовления».

Электромобиль SKODA CITIGOe iV производится на заводе концерна Volkswagen в столице Словакии Братиславе. Именно там состоялась мировая премьера модели – это произошло в рамках Чемпионата мира по хоккею IIHF.

Литий-ионная батарея SKODA CITIGOe iV емкостью 32,2 кВт-ч питает электромотор мощностью 83 л.с. (61 кВт), который отличается не только отсутствием вредных выбросов в атмосферу, но и доступным прямо со старта крутящим моментом 212 Нм. Это означает, что переднеприводный SKODA CITIGOe iV может разогнаться до 100 км/ч за 12,3 с, его ускорение с 60 до 100 км/ч занимает всего 7,3 с, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. При этом в ежедневной эксплуатации полностью заряженная батарея обеспечивает запас хода до 260 км.

Компактный электромобиль с нулевым уровнем выбросов обладает достаточно просторным салоном и багажником, что делает его идеальным городским автомобилем. Длина новинки составляет 3 597 мм, а высота 1 645 мм, но несмотря на свои небольшие размеры салон CITIGOe iV с легкостью вмещает четырех взрослых пассажиров. Сложив спинки задних сидений, объем багажного отделения можно увеличить с 250 до 923 л.

Самой яркой отличительной особенностью экстерьера SKODA CITIGOe iV является практически сплошная решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова, а на крышке багажника нового электромобиля располагаются надпись SKODA и эмблема iV.