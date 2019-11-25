Volkswagen стал автомобильным партнером Русфонда в экспедиции «Совпадение»

В ноябре стартовала экспедиция «Совпадение» Благотворительного фонда Русфонд, цель которого обратить внимание людей на проблему донорства костного мозга

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили выступила автомобильным партнером экспедиции, предоставив два минивэна Caravalle. Участники проекта смогут добраться до самых отдаленных населенных пунктов и рассказать о донорстве их жителям. Проект продлится целый год и будет разбит на несколько этапов.

Маршрут пролегает через пять федеральных округов России и включает 100 населенных пунктов. Первые встречи прошли в Ярославле. В рамках первого этапа участники посетят еще 20 городов Центрального федерального округа. Экспедиция в формате автопутешествия позволит поговорить не только с жителями крупных городов, но и небольших поселений.

Пересадка донорского костного мозга – часто единственный шанс на спасение для больного раком крови. Однако донор и реципиент должны подойти друг другу по фактору тканевой совместимости. Шанс найти подходящего по типу донора – один из десяти тысяч.

«А что, если этот подходящий по типу донор живет в глухой деревне, куда крайне сложно добраться? – отмечает директор по маркетингу марки Volkswagen Коммерческие автомобили Илья Стабровский. – Важно доехать до любой точки и сделать так, чтобы добровольных доноров стало еще больше. Глобальная популяризация донорства является одним из ведущих мировых проектов. Благодаря этому во многих странах для большинства населения быть донором так же привычно, как вести здоровый образ жизни. В России такая тенденция только зарождается. Поэтому крупные компании должны способствовать развитию в этом вопросе».

Volkswagen Caravelle – это надежный и вместительный грузопассажирский минивэн от 5 до 9 мест в зависимости от комплектации. Высокая посадка, вместительный салон и объемное багажное отделение идеально подходят для дальних и ближних поездок, а также в качестве семейного и бизнес-автомобиля.