Роскошь выбора: Bentley Bentayga

Самый желанный внедорожник в мире предлагается в версиях с четырьмя или семью сиденьями

Два раздельных задних сиденья с функцией массажа и другие эксклюзивные решения

Линейка из трех силовых агрегатов доступна клиентам в России

Развлекательная система для задних пассажиров Bentley Rear Entertainment, столики для пикника и встраиваемая в консоль секция для охлаждения напитков от Mulliner предлагаются опционально

Bentley Bentayga разработан, спроектирован и изготовлен вручную в Великобритании

Линейка эксклюзивных внедорожников Bentley Bentayga, созданных для любого стиля жизни, включает версии с четырьмя и семью сиденьями. В сочетании с линейкой из трех двигателей (бензиновых V8, W12 и V8 Diesel) внедорожник от Bentley укрепляет статус самого разностороннего роскошного автомобиля в мире

Благодаря возможности выбирать количество сидений автомобиль повышенной проходимости Bentayga становится самой практичной роскошной моделью, когда-либо созданной Bentley. Он достаточно просторен для поездок семьи из семи человек и позволяет в случае необходимости разместить большой объем багажа, гарантируя при этом невероятные впечатления от путешествий, которыми так славятся автомобили Bentley. При этом наличие четырехместной модификации означает, что Bentayga также может использоваться и в качестве роскошного лимузина.

Разнообразие конфигураций сидений дополнительно расширяет возможности роскошного внедорожника Bentayga, позволяя как получать удовольствие от привычных поездок по обычным дорогам, так и с комфортом открывать новые горизонты за их пределами.

Конфигурация Bentayga с четырьмя сиденьями в салоне обеспечивает дополнительное пространство для отдыха, развлечений или работы в дороге. В автомобиле с двумя задними сиденьями в распоряжении пассажиров оказываются практически те же впечатляющие функции роскошных сидений, которые доступны в передней части салона, включая электрическую регулировку в 12 направлениях, подогрев, вентиляцию и массаж.

Между задними сиденьями в салоне роскошного внедорожника Bentley находится центральная консоль, в которой предусмотрены дополнительные отделения для хранения вещей и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, а также задняя панель с изысканной прострочкой, отделяющая салон от багажного отделения.

Для просторной конфигурации с двумя раздельными задними сиденьями предлагается и ряд дополнительных опций, в том числе развлекательная система для задних пассажиров Bentley Rear Entertainment, Bluetooth-наушники, складные столики для пикника и встраиваемая в консоль индивидуальная секция для охлаждения напитков от Mulliner.

Практичный и роскошный семиместный формат отличается максимальной универсальностью и позволяет перевозить дополнительных пассажиров. Третий ряд сидений можно сложить с помощью электропривода одним нажатием кнопки, чтобы довести объем багажного отделения до максимума, тогда как средний ряд сидений складывается вручную для облегчения доступа. В качестве опции также предлагается развлекательная система для задних пассажиров Bentley Rear Entertainment.

Для отделки эксклюзивного салона мастера Bentley используют самые изысканные материалы: от редких видов древесного шпона и глянцевого карбонового покрытия до кожи высочайшего качества, прошитой вручную. Такое особенное внимание к деталям характерно для всего модельного ряда Bentayga.

Bentley Bentayga – лидер в сегменте роскошных внедорожников

Bentayga Speed с двигателем W12 TSI объемом 6,0 литра, развивающим мощность 635 л. с. и способным разогнать автомобиль до 306 км/ч, является самым быстрым серийным SUV в мире.

Центральное место в линейке Bentayga занимает 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, отличающийся внушительной мощностью и впечатляющей топливной экономичностью. Силовой агрегат развивает мощность 550 л. с., выдавая 770 Н·м крутящего момента и разгоняя роскошный SUV до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля достигает 290 км/ч.

Bentayga Diesel – самый быстрый дизельный внедорожник в мире. Его 4,0-литровый двигатель мощностью 435 л. с. разгоняет автомобиль до первой сотни всего за 4,8 с и позволяет достичь максимальной отметки 270 км/ч. Этот высокоэффективный силовой агрегат гарантирует запас хода свыше 1000 км.