Начались продажи обновленной Lada Vesta

Автоматическая трансмиссия устанавливается на все типы кузовов LADA Vesta – седан, седан Cross, SW и SW Cross. Автомобили комплектуются АТ, начиная с базовых версий. Стоимость LADA Vesta АТ – от 736 900 рублей; доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тысяч рублей. При этом уже в начальную комплектацию LADA Vesta AТ (седан в варианте Classic с пакетом Start Plus) входят кондиционер, 3-уровневый обогрев передних сидений, 2 подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров.
Вместе с новым силовым агрегатом семейство LADA Vesta получило расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники. Комплектация Exclusive, отличающаяся особой отделкой, теперь доступна не только для седанов, но и для LADA Vesta SW.
Познакомиться с обновленной LADA Vesta и пройти тест-драйв автомобиля с АТ можно во всех автосалонах LADA.
C 2014 года www.amsrus.ru
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