Начались продажи обновленной Lada Vesta

Начались продажи обновленной Lada Vesta
Ноябрь 25 20:11 2019
  • LADA Vesta – новый двигатель и автоматическая трансмиссия на всех моделях семейства
  • Доплата за двигатель и автоматическую трансмиссию – 50 000 рублей
  • Продажи обновленной LADА Vesta стартуют одновременно по всей стране

Начались продажи обновленного семейства LADA Vesta: автомобили получили новые опции, а кроме того, для них стал доступен силовой агрегат Альянса Renault-Nissan – 113-сильный мотор 1,6 л и бесступенчатая автоматическая трансмиссия. Это делает LADA Vesta одним из наиболее доступных предложений с АТ среди всех сегментов российского рынка

Автоматическая трансмиссия устанавливается на все типы кузовов LADA Vesta – седан, седан Cross, SW и SW Cross. Автомобили комплектуются АТ, начиная с базовых версий. Стоимость LADA Vesta АТ – от 736 900 рублей; доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тысяч рублей. При этом уже в начальную комплектацию LADA Vesta AТ (седан в варианте Classic с пакетом Start Plus) входят кондиционер, 3-уровневый обогрев передних сидений, 2 подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров.

Вместе с новым силовым агрегатом семейство LADA Vesta получило расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники. Комплектация Exclusive, отличающаяся особой отделкой, теперь доступна не только для седанов, но и для LADA Vesta SW.LADA Vesta

Познакомиться с обновленной LADA Vesta и пройти тест-драйв автомобиля с АТ  можно во всех автосалонах LADA.

На тему:

  Article "tagged" as:
LadaVesta
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Ян Каллум заслуженно удостоен звания Командора ордена Британской империи

Ян Каллум заслуженно удостоен звания Командора ордена Британской империи

Прокатиться на настоящем маслкаре – это реальность

Прокатиться на настоящем маслкаре – это реальность 7

Mercedes: премьера

Mercedes: премьера 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.