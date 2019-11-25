Начались продажи обновленной Lada Vesta

LADA Vesta – новый двигатель и автоматическая трансмиссия на всех моделях семейства

Доплата за двигатель и автоматическую трансмиссию – 50 000 рублей

Продажи обновленной LADА Vesta стартуют одновременно по всей стране

Начались продажи обновленного семейства LADA Vesta: автомобили получили новые опции, а кроме того, для них стал доступен силовой агрегат Альянса Renault-Nissan – 113-сильный мотор 1,6 л и бесступенчатая автоматическая трансмиссия. Это делает LADA Vesta одним из наиболее доступных предложений с АТ среди всех сегментов российского рынка

Автоматическая трансмиссия устанавливается на все типы кузовов LADA Vesta – седан, седан Cross, SW и SW Cross. Автомобили комплектуются АТ, начиная с базовых версий. Стоимость LADA Vesta АТ – от 736 900 рублей; доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тысяч рублей. При этом уже в начальную комплектацию LADA Vesta AТ (седан в варианте Classic с пакетом Start Plus) входят кондиционер, 3-уровневый обогрев передних сидений, 2 подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров.

Вместе с новым силовым агрегатом семейство LADA Vesta получило расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники. Комплектация Exclusive, отличающаяся особой отделкой, теперь доступна не только для седанов, но и для LADA Vesta SW.

Познакомиться с обновленной LADA Vesta и пройти тест-драйв автомобиля с АТ можно во всех автосалонах LADA.