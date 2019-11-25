Geely представила новый кроссовер Icon

Новый кроссовер Geely Icon дебютировал на международном автосалоне в Гуанчжоу

В рамках ежегодного международного автосалона в Гуанчжоу состоялась официальная презентация нового компактного кроссовера Geely Icon (также известного под обозначением SX12), концепт которого в прошлом году был представлен на автосалоне в Пекине. Geely Icon – второй кроссовер Geely, построенный на фирменной модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture). Первым автомобилем Geely, созданным на базе модульной платформы BMA, стал Geely SX11, который уже пользуется большой популярностью в Китае, а вскоре появится и на российском рынке.

В Китайском центре автомобильных технологий Geely (CEVT), расположенном в шведском городе Гётеборге, над созданием платформы CMA совместно работали более чем 2000 ведущих инженеров Geely и Volvo. Результатом совместных усилий стал автомобиль Lynk & Co 01, построенный на базе этой платформы и ознаменовавший зарождение нового премиального бренда Lynk & Co, которым совместно владеют Geely и Volvo Cars.

Платформа BMA, унаследовавшая ключевые особенности CMA, – следующая ступень развития модульных архитектур и одно из ключевых инновационных технологических решений, независимо разработанных Geely Auto. Она обладает высокой степенью гибкости и масштабируемости, в ней также нашли свое воплощение последние достижения в области безопасности, цифровых технологий, альтернативных источников энергии и автономного вождения. Платформа BMA является неотъемлемой частью глобальной стратегии Geely: благодаря ей цикл разработки новых моделей значительно сократится, а их качество заметно улучшится.

Кроме того, модульная платформа BMA будет использоваться для производства автомобилей B-класса по всему миру – на ее базе будут создаваться кроссоверы, седаны и компактвэны для брендов, входящих в портфель Geely Holding Group: Geely Auto, Geometry, London Electric Vehicle Company, Lotus, Lynk & Co, Proton, Polestar, Volvo Cars и Yuan Cheng Auto. Размер колесной базы моделей, построенных на модульной платформе BMA, может варьироваться от 2550 до 2700 мм. С этой платформой можно использовать несколько вариантов силовых установок, включая традиционные турбированные моторы Geely объемом 1, 1,4 и 1,5 литра соответственно, а также подключаемые (PHEV) и умеренные (MHEV) гибридные приводы.

Компактный кроссовер Geely Icon на базе BMA – это уникальное сочетание футуристичности и минимализма как в экстерьере, так и в интерьере автомобиля. Выбор названия Icon для этой модели показывает уверенность Geely в своем авангардном дизайне и технологиях как символе времени. Решение о запуске данной модели в России пока не принято. Однако автомобиль на платформе BMA на российском рынке все же появится: кроссовер Geely SX11, известный в Китае под названием Geely Binyue, уже получил ОТТС (одобрение типа транспортного средства).