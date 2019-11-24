Tesla получила 146 тысяч предзаказов на Cybertruck за два дня после анонса машины

Илон Маск рассказал, что Tesla получила 146 тысяч предзаказов электропикапа Cybertruck за два дня после анонса машины. По словам гендиректора компании, для этого не пришлось покупать рекламу и «проплаченное одобрение»

Чтобы совершить бронирование, потенциальные покупатели должны были вложить 100 долларов предоплаты. Таким образом, Tesla получила 14,6 миллионов долларов за два дня только за счёт депозитов.

Пока неизвестно, сколько желающих действительно получат свои кибергрузовики, но отказаться от предзаказа можно в любое время — в этом случае 100 долларов вернут владельцу. Полная стоимость электропикапа составляет от 39,9 тысяч долларов (около 2,5 млн рублей) до 69,9 тысяч долларов (4,4 млн рублей) в зависимости от комплектации.

Как отметил Маск, 41% предзаказавших пользователей выбрали вариант с трёхмоторной комплектацией, 42% с двухмоторной и только 17% выбрали одномоторную модель. Производство топовой версии начнут только в конце 2022 года. Она сможет буксировать до 14 тысяч фунтов груза и проедет более 800 километров от одного заряда.

Tesla представила Cybertruck в ноябре на мероприятии в собственном дизайн-центре в американском Хоторне. В соцсетях машина разделила пользователей на два лагеря: некоторым брутальный дизайн пришёлся по душе, а другим он напомнил детские рисунки.

Некоторые также усомнились, что Cybertruck смогут выпустить на рынок в том виде, в котором он был представлен. По словам пользователей, в нынешнем дизайне автомобиль наверняка не пройдёт требования регуляции в США: у него нет дворников, боковых зеркал, всех нужных световых сигналов, а боковые грани слишком острые и могут слишком травмировать людей при столкновении.