Kia открывает прием заказов на новое поколение седана К5 в Корее

Новое поколение седана бизнес-класса К5 – наиболее оснащенный передовыми технологиями автомобиль в модельному ряду Kia

На KIA K5 предлагается линейка двигателей нового поколения Smart Stream, включая гибридную версию с солнечной батареей, встроенной в крышу

Смелый и динамичный внешний дизайн подчеркивает широкие возможности автомобиля

Предлагается значительно расширенный набор различных опций комфорта

KIA Motors открыла прием предварительных заказов на новое поколение популярного седана бизнес-класса KIA К5 на рынке Кореи

К5 стал наиболее оснащенным современными технологиями взаимодействия с водителем и окружающей инфраструктурой среди всех автомобилей, представленных на рынке Кореи. Он обеспечивает полноценное интерактивное взаимодействие водителя и его автомобиля.

Старший вице-президент и Директор дизайн-центра KIA Карим Хабиб представляет новинку: «Третье поколение К5 – это знаковая модель, она демонстрирует те огромные перемены, которые происходят в KIA и позволят бренду стать лидером в эпоху перехода к новой мобильности. Первое поколение К5 в свое время стало сенсацией на мировом рынке за счет своего стремительного, сбалансированного дизайна. Второе поколение модели сохранило однозначную узнаваемость и все наиболее удачные решения, но стало при этом более роскошным и эмоциональным. А К5 третьего поколения – это принципиально новая глава в истории развития дизайна KIA. В нем сочетаются самые современные новые возможности, солидность, роскошь и страсть. Наши дизайнеры стремились к тому, чтобы новый седан своим видом выделялся на общем фоне, выглядел более инновационным и устремленным в будущее. Традиционно свойственные этой модели динамизм и элегантность дополнились современными высокотехнологичными решениями».

Автомобиль эпохи новой мобильности: новый уровень интерактивного взаимодействия с водителем и внешней инфраструктурой

Традиционно в основе концепции любого автомобиля ранее лежала идея, что он управляется физическими действиями человека. Новое поколение K5 расширяет подобные рамки представлений – это предвестник того будущего, в котором автомобиль будет активно взаимодействовать как со своим водителем, так и с окружающей инфраструктурой. Передовые технологические решения, которыми оснащен К5 третьего поколения, обеспечивают подобный уровень взаимодействия, открывают возможности новых впечатлений, доставляют эмоциональное удовольствие. Новый К5 предлагает такие технологии, которыми на данный момент не располагает ни одна конкурирующая модель на рынке Кореи.

Расширены возможности системы навигации. Если реальная конечная точка маршрута расположена недостижимо для подъезда на автомобиле, то по прибытию в конечную точку «автомобильной» части маршрута, навигация отображает ту часть, которую водителю предстоит пройти пешком, чтобы попасть в нужное место.

Одним из эффектных решений стала новая интерактивная панель приборов, являющаяся собственной разработкой KIA Motors и первым в мире решением такого рода. В зависимости от реальных условий (выбранный режим движения, погода за бортом, время суток и т.д.) на 12,3-дюймовом дисплее приборной панели автоматически устанавливаются различный фон и яркость изображения, что обеспечивает новый уровень взаимодействия человека и автомобиля.

На внутреннем рынке Кореи, где уже введены в коммерческую эксплуатацию сети 5G, для нового K5 предусмотрены также функции дистанционного управления «умным домом» и устройствами «интернета вещей» (IoT), подключенными к домашней сети владельца.

Третье поколение K5 предлагает многочисленные и разнообразные функции, повышающие удобство ежедневного использования автомобиля. Среди таких функций – цифровой ключ KIA digital key с возможностью создания персонализированных профилей водителей, встроенный видеорегистратор, интеллектуальный ассистент дистанционной парковки.

Третье поколение K5 оснащается комплексом высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise. На рынке Кореи в него входят ассистент предотвращения фронтальных столкновений (FCA), ассистент предотвращения столкновений с поперечно движущимися транспортными средствами при движении задним ходом (RCCA), ассистент поддержания движения в полосе (LFA), ассистент предотвращения уклонения из заданной полосы движения (LKA), ассистент движения по автомагистрали (HDA), ассистент безопасного выходя из автомобиля, круиз-контроль с использованием информации от навигационной системы (NSCC), система мониторинга слепых зон и пространства позади автомобиля с ассистентом предотвращения столкновений с объектами в слепых зонах (BVA), система контроля внимания водителя (DAW).

Новая платформа и силовые агрегаты нового поколения

K5 третьего поколения создан на новой платформе, конструкция которой позволила добиться более четкой управляемости автомобиля, улучшения шумоизоляции, снижения уровня вибраций. Защита от шумов также значительно улучшена благодаря ветровому стеклу и стеклам передних дверей с двойным звукоизолирующим слоем. Во многих зонах кузова применены дополнительные звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы.

Все устанавливаемые на K5 силовые агрегаты относятся к новому поколению двигателей KIA, для которых используется технология Smart Stream. На рынке Кореи с момента выхода новой модели на рынок для нее будет предложено четыре варианта силовых агрегатов: двухлитровый бензиновый атмосферный SmartStream G2.0 (160 л.с., 196 Нм), бензиновый с турбонаддувом, имеющий рабочий объем 1,6 л – Smartstream G1.6 T-GDi (180 л.с., 265 Нм.), двухлитровый, работающий на сжиженном газе SmartStream L2.0 (146 л.с., 191 Нм), а также гибридная силовая установка SmartStream G2.0 HEV на базе двухлитрового атмосферного двигателя (152 л.с., 188 Нм). В зависимости от двигателя, новый К5 комплектуется шестиступенчатой или восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Интересной особенностью гибридной версии стала встроенная в крышу автомобиля солнечная батарея, позволяющая увеличить запас хода без дозаправки и защищающая от разряда аккумуляторную батарею. Уникальная конструкция крыши с встроенной солнечной батареей позволяет проезжать 1300 км в год только за счет подзарядки при движении или во время парковок на открытом воздухе в течение 6 часов в день (среднее время солнечного дня). Также она обеспечивает защиту от разрядки основной аккумуляторной батареи во время долгосрочной парковки на открытой стоянке. Помимо технических преимуществ, солнечная батарея обеспечивает автомобилю и более современный, футуристичный и высокотехнологичный образ.

Яркий внешний дизайн и футуристичный интерьер

Третье поколение K5 производит яркое впечатление своим обликом. В оформлении передней части седана использовано немало новых дизайнерских элементов. Автомобиль стал выглядеть гораздо более солидным. Новое эволюционное развитие фирменной стилистики радиаторной решетки «улыбка тигра» (Tiger nose) в буквальном смысле «сметает границы»: теперь основные фары также органично интегрированы в общий ансамбль. Изменился и рисунок решетки: своими брутальными и острыми формами он напоминает частички плакоидной чешуи акулы. Росчерки дневных ходовых огней напоминают рисунок кардиограммы – создается впечатление, что под капотом нового К5 бьется живое сердце.

При взгляде на автомобиль сбоку – он выглядит более эффектно и динамично за счет линии крыши в стилистике автомобилей «фастбек». Но при этом не остается сомнений, что перед вами – настоящий седан бизнес-класса. Короткий внешне багажник и удлиненная линия капота придают автомобилю более спортивный вид, а объемные формы проработаны так, что силуэт смотрится еще более динамично. Уникальной внешней особенностью нового K5, делающий образ автомобиля более стремительным и современным, стали дополнительные хромированные полосы, дублирующие линию крыши и визуально расширяющие площадь бокового остекления. Этот эффектный молдинг заходит глубоко на поверхность багажника, опоясывая в нижней части и заднее стекло автомобиля. Визуально хромированный декоративный элемент делает крышку багажника более узкой – при том, что в действительности сохранены все преимущества широкого, практичного и удобного багажного отсека, который свойственен седанам.

За счет увеличения колесной базы до 2850 мм удалось добиться целого ряда улучшений в плане комфорта и стабильности в движении. K5 стал на 50 мм длиннее модели-предшественницы (габаритная длина составляет 4905 мм) и на 25 мм шире (1860 мм).

Архитектура интерьера проработана с ярко выраженной ориентацией на водителя, салон отличается современным дизайном в стиле «хай-тек». На передней панели разместился приборный щиток на основе дисплея диагональю 12,3 дюйма с трехмерной графикой, новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы (диагональ 10,25 дюйма) и блок управления системы микроклимата, также получивший новый дизайн.

Система фоновой подсветки салона позволяет менять цвет «световой полосы», объединяющей панель приборов и декоративную подсветку дверных панелей, в зависимости от выбранного водителем режима движения (обычный, спортивный, экологичный, смарт-режим или режим индивидуальных настроек). Такое решение позволяет сформировать еще более глубокую связь между автомобилем и человеком.