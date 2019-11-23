В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5

В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5
Ноябрь 23 19:11 2019

Причиной отзывной кампании кроссоверов Audi Q5 стала обнаруженная производителем неисправность в креплении накладки задней колесной арки

Отзыву подлежит партия кроссоверов в количестве 9469 экземпляров, реализованных с 2017 года по настоящее время. В указанных машинах необходимо закрепить выступ накладки задней колесной арки двумя модифицированными фиксаторами, иначе есть риск отсоединения накладки. Все работы проведут за счет производителя – сообщил АвтоВзгляд.

Владельцам неисправных Audi Q5 необходимо предоставить автомобили в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Об этом их проинформируют уполномоченные представители концерна Volkswagen в России.

В то же время собственники Audi Q5 могут самостоятельно узнать, подпадает ли их кроссовер под отзыв на официальном ресурсе Росстанадрата easy.gost.ru.

Audi Q5

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AudiQ5
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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