Wildberries пополнил автопарк новыми грузовиками Man

136 седельных тягачей MAN TGS 18.400 4х2 BLS поставлены для Wildberries в 2019 году

Телематика MAN для всех новых MAN компании «Вайлдберриз» обеспечивает надежный контроль ключевых логистических параметров в режиме реального времени

Почти каждый житель любого крупного города в России хотя бы раз заказывал бытовые товары или одежду на Wildberries

Это крупнейший интернет-магазин страны. Помимо России Wildberries работает также в Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении. Ежедневно Wildberries принимает более 500 000 заказов. Недавно автопарк компании пополнился новыми грузовиками MAN.

Wildberries в особом представлении не нуждается. Он отлично известен практически всем россиянам, кто делает покупки онлайн. Заказав любую из более трех миллионов позиций ассортимента Wildberries сегодня, получить ее можно уже на следующий день в одном из 5,7 тыс. пунктов выдачи заказов. И в каждый из них нужно доставить товары с нескольких складов быстро и вовремя. Доставка Wildberries осуществляется из собственных логистических центров компании. И здесь роль автотранспорта компании чрезвычайно велика.

В 2019 году автопарк Wildberries пополнили 136 седельных тягачей MAN TGX 18.400 4X2 BLS. Для всех тягачей подобрана единая оптимальная универсальная комплектация. На седельных тягачах MAN TGX 18.400 4X2 BLS установлены 400-сильные двигатели MAN D2066LF41 экологического стандарта Euro-5 и КП TipMatic 12 26 DD. Выбирая комплектацию седельных тягачей, заказчик позаботился о комфорте водителей. На всех тягачах используется кабина XLX с высокой крышей. Ширина кабины — 2440 мм, длина — 2280 мм, внутренняя высота над местом водителя и пассажира – 1940 мм. Водительские сиденья оснащены подлокотниками, двери — электростеклоподъемниками. Есть холодильник под спальным местом. Туннель над двигателем отделан ковровым покрытием, а сам салон выполнен в стиле Sand (песочный).

Предусмотрен аэродинамический пакет кабины, включающий в себя спойлер на крыше, боковые обтекатели и удлинители дверей, закрывающие ступени. Боковые обтекатели подвижны. Это позволяет водителю получать доступ к тормозным и электрическим соединениям тягача с полуприцепом с любой удобной или более безопасной стороны – например, с обочины дороги. Дополнительно кабины оснащены термоизоляционным пакетом Nordic.

Все седельные тягачи для «ООО Вайлдберриз» из поставки 2019 года оснащены новейшей телематикой MAN Pride, которая внедрена в коммерческую эксплуатацию в начале лета нынешнего года и сейчас активно набирает популярность среди клиентов ООО «МАН Трак энд Бас РУС».