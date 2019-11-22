Новый Maserati в маскировочной оклейке на Viale Ciro Menotti

Новый Maserati в маскировочной оклейке на Viale Ciro Menotti
Ноябрь 22 19:11 2019

В Модене первый тестовый прототип с новым двигателем Maserati выехал за ворота завода на Viale Ciro Menotti.

Испытательный прототип был покрыт специальной маскировочной оклейкой, которая напоминала разосланный ранее тизер «Запланируйте в календаре», относящийся к мероприятию, намеченному на май 2020 года.

Замечен новый Maserati

Экспериментальные автомобили оснащены новым двигателем центральной компоновки. Силовая установка, отличающаяся инновационной системой сгорания топлива, разработана с нуля, построена исключительно силами компании Maserati и станет основой для нового семейства двигателей, которые будут устанавливаться эксклюзивно на автомобили бренда.

Данные, полученные в рамках испытательного пробега, будут использованы совместно с информацией симуляторов вождения Maserati Innovation Lab, самой продвинутой в мире. Эта рабочая методология будет затем использована для дальнейшей настройки и разработки прототипов с финальными версиями кузовов и агрегатов.

Замечен новый Maserati

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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