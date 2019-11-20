Система контроля степени усталости водителя становится базовым оснащением всего модельного ряда Jaguar

Чтобы улучшить качество поездок и сделать их безопаснее, у Jaguar разработана система контроля степени усталости водителя (Driver Condition Monitor), которая определяет признаки сонливости и предупреждает об этом. Теперь система доступна в базовом оснащении всех кроссоверов Jaguar – E-PACE, F-PACE, электрического I-PACE – и в обновленном Jaguar XE, и в дальнейшем войдет в стандартное оснащение на всем модельном ряду Jaguar

Современный стиль жизни и напряженные ежедневные поездки существенно повышают уровень стресса человека. Один из восьми водителей в Великобритании признается, что хотя бы раз в жизни засыпал за рулем. Такие случаи становятся причиной около 25% аварий с летальным исходом.

Система контроля степени усталости водителя анализирует широкий ряд показателей, многие из которых обновляются тысячу раз в секунду, в частности, отклик системы электроусилителя руля, нажатие на педали газа и тормоза и общее поведение водителя во время управления автомобилем. Сложные алгоритмы изучают полученные данные, чтобы определить момент, когда водитель устает. Распознав признаки сонливости, система предлагает остановиться и отдохнуть. В этом случае на приборной панели автомобиля высвечивается иконка чашки с кофе, которая сопровождается дополнительным звуковым сигналом.

Помимо системы контроля степени усталости, владельцам Jaguar доступен ряд других передовых систем помощи водителю – система автономного экстренного торможения (Automated Emergency Braking), система удержания полосы движения (Lane Keep Assist), круиз-контроль с ограничителем скорости, передние и задние датчики парковки и камера заднего вида.