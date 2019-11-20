Система контроля степени усталости водителя становится базовым оснащением всего модельного ряда Jaguar

Современный стиль жизни и напряженные ежедневные поездки существенно повышают уровень стресса человека. Один из восьми водителей в Великобритании признается, что хотя бы раз в жизни засыпал за рулем. Такие случаи становятся причиной около 25% аварий с летальным исходом.
Система контроля степени усталости водителя анализирует широкий ряд показателей, многие из которых обновляются тысячу раз в секунду, в частности, отклик системы электроусилителя руля, нажатие на педали газа и тормоза и общее поведение водителя во время управления автомобилем. Сложные алгоритмы изучают полученные данные, чтобы определить момент, когда водитель устает. Распознав признаки сонливости, система предлагает остановиться и отдохнуть. В этом случае на приборной панели автомобиля высвечивается иконка чашки с кофе, которая сопровождается дополнительным звуковым сигналом.
Помимо системы контроля степени усталости, владельцам Jaguar доступен ряд других передовых систем помощи водителю – система автономного экстренного торможения (Automated Emergency Braking), система удержания полосы движения (Lane Keep Assist), круиз-контроль с ограничителем скорости, передние и задние датчики парковки и камера заднего вида.
Эдмунд Кинг (Edmund King), директор фонда Charitable Trust: «Статистика по количеству водителей, засыпающих во время поездки, шокирует. Поэтому необходимы любые меры, которые помогут снизить риск утомления за рулем – такие, как система контроля степени усталости водителя. Единственное лекарство от усталости – это отдых. Поэтому если водитель чувствует хотя бы малейшие признаки утомления или получает предупреждение системы, ему необходимо остановиться в ближайшем безопасном месте, чтобы отдохнуть или даже немного вздремнуть».Дэвид Уилли (David Willey), директор Jaguar по автоматизированным технологиям: «Бренд Jaguar постоянно следит за передовыми достижениями в области безопасности транспортных средств и разрабатывает инновационные технологии, способные сделать управление автомобилем более комфортным и безопасным. Система контроля степени усталости водителя наряду с другими системами помощи водителю доступна уже в базовых комплектациях на всех моделях Jaguar».
Эдмунд Кинг (Edmund King), директор фонда Charitable Trust: «Статистика по количеству водителей, засыпающих во время поездки, шокирует. Поэтому необходимы любые меры, которые помогут снизить риск утомления за рулем – такие, как система контроля степени усталости водителя. Единственное лекарство от усталости – это отдых. Поэтому если водитель чувствует хотя бы малейшие признаки утомления или получает предупреждение системы, ему необходимо остановиться в ближайшем безопасном месте, чтобы отдохнуть или даже немного вздремнуть».
Дэвид Уилли (David Willey), директор Jaguar по автоматизированным технологиям: «Бренд Jaguar постоянно следит за передовыми достижениями в области безопасности транспортных средств и разрабатывает инновационные технологии, способные сделать управление автомобилем более комфортным и безопасным. Система контроля степени усталости водителя наряду с другими системами помощи водителю доступна уже в базовых комплектациях на всех моделях Jaguar».
C 2014 года www.amsrus.ru
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