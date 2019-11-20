Новый УАЗ Патриот достался лучшему участковому страны

Новый УАЗ Патриот достался лучшему участковому страны
Ноябрь 20 21:11 2019

УАЗ традиционно предоставила главный приз победителю всероссийского конкурса «Народный участковый»

Накануне национального Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается в нашей стране 17 ноября, в столице состоялась торжественная церемония награждения финалистов Всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». Лучшего инспектора уже в девятый раз выбирали путем онлайн-голосования на основании «индекса доверия» граждан – общее количество полученных голосов соотносили с численностью проживающего в регионе населения.

Принять участие в определении наиболее достойного кандидата могли все желающие, ознакомившись с профессиональными достижениями и личными качествами каждого участника. Из 83 конкурсантов, прошедших в заключительный отборочный тур, в финал вышли трое офицеров. Памятные награды победителям вручил первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Главный приз – внедорожник УАЗ Патриот – в этом году по праву достался старшему лейтенанту Денису Костыреву, участковому уполномоченному полиции межмуниципального отдела МВД России «Тейковский» Ивановской области. Офицер обслуживает район с населением 1162 человек. Только за последний год на счету полицейского 12 раскрытых краж и 9 предотвращенных преступлений против личности.

Ключи от нового автомобиля финалисту конкурса вручил руководитель по корпоративным продажам ООО «УАЗ» Артем Желтиков.

«Имя УАЗ давно и прочно во многом ассоциируется с нелегкой работой полиции вообще и службой участковых инспекторов в частности, – утверждает Артем Желтиков. – Трудно переоценить значимость этой профессии. Профессии трудной, опасной, но чрезвычайно важной и нужной людям. Этот ежегодный конкурс – лакмусовая бумажка доверия граждан. И его главные слагаемые – объективность, честность, открытость – идеально характеризуют образ народного участкового. Мы уверены, что новый автомобиль поможет Денису с той же честью нести его нелегкую службу».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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