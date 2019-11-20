Новый УАЗ Патриот достался лучшему участковому страны

УАЗ традиционно предоставила главный приз победителю всероссийского конкурса «Народный участковый»

Накануне национального Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается в нашей стране 17 ноября, в столице состоялась торжественная церемония награждения финалистов Всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». Лучшего инспектора уже в девятый раз выбирали путем онлайн-голосования на основании «индекса доверия» граждан – общее количество полученных голосов соотносили с численностью проживающего в регионе населения.

Принять участие в определении наиболее достойного кандидата могли все желающие, ознакомившись с профессиональными достижениями и личными качествами каждого участника. Из 83 конкурсантов, прошедших в заключительный отборочный тур, в финал вышли трое офицеров. Памятные награды победителям вручил первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Главный приз – внедорожник УАЗ Патриот – в этом году по праву достался старшему лейтенанту Денису Костыреву, участковому уполномоченному полиции межмуниципального отдела МВД России «Тейковский» Ивановской области. Офицер обслуживает район с населением 1162 человек. Только за последний год на счету полицейского 12 раскрытых краж и 9 предотвращенных преступлений против личности.

Ключи от нового автомобиля финалисту конкурса вручил руководитель по корпоративным продажам ООО «УАЗ» Артем Желтиков.