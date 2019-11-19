Грузовики Man выбраны для дорожных работ на автобане в Германии

MAN предоставил 5 грузовых автомобилей серии TGS с новым оснащением для осуществления дорожно-ремонтных работ на участке федерального автобана A94 Мюнхен – Пассау

Проектная компания Isentalautobahn Services GmbH & Co. KG вместе с компаниями-партнерами занималась строительством нового участка этого автобана – 33-километрового отрезка Паштеттен (Pastetten) – Хельденштайн (Heldenstein).

Сейчас она взяла под свой контроль организацию обслуживания и эксплуатации отрезка Форстиннинг (Forstinning) – Марктль (Marktl), чем будет заниматься вплоть до 2046 года. Для проведения этих работ вблизи Ампфинга была построена база капитального технического обслуживания и ремонта, а также приобретен автопарк новейших грузовиков MAN, основу которого составляют грузовики MAN TGS.

Перед закупом грузовиков у MAN длился долгий период аналитического планирования: нужно было подобрать такие транспортные средства, которые смогли бы адаптироваться под решение самых разнообразных задач. Парк грузовиков для работ на A94 включает три трехосных и два четырехосных транспортных средства похожей конструкции, которые получили кузовы от Aebi Schmidt Deutschland, являющегося генеральным подрядчиком MAN Truck & Bus в Германии:

MAN TGS 28.420 6×4-4 BL с системой сменных кузовов для оборудования по обслуживанию дорог в зимний период

MAN TGS 28.420 6×4-4 BL с системой сменных кузовов для самосвалов с погрузочным краном и солеразбрасывателей

MAN TGS 28.420 6×4-4 BL в качестве скипового погрузчика

MAN TGS 35.420 8x4H-6 BL c системой сменных кузовов для солеразбрасывателей и распылителей реагентов (два идентичных грузовика)

Все транспортные средства были отлично подготовлены для задач по зимнему обслуживанию дорог. MAN оборудовала технику желтыми проблесковыми маячками и прожекторами, пневматическими клаксонами, а также пластиной на передней части кузова для крепления снегоочистителей и приборов освещения для обслуживания дорог в зимнее время.

Aebi Schmidt дополнительно оборудовала все транспортные средства специальной гидравлической загрузочной системой для удобного управления навесным оборудованием в любое время года.

Несомненным преимуществом для зимнего обслуживания дорог является задняя пневматическая подвеска грузовых автомобилей MAN. В случае с рессорной подвеской во время работы пескоразбрасывателя происходит уменьшение нагрузки на рессоры. В свою очередь это приводит к изменению положения пескоразбрасывающего устройства и искажению угла разброса. Пневмоподвеска с электронным управлением, которую MAN устанавливает на свои грузовые автомобили, позволяет удерживать высоту надстройки на одном уровне. Это позволяет равномерно распределять соль и реагенты по дорожному полотну.

При выборе подрядчиков для проведения дорожных работ компании-операторы основывали выбор на следующих характеристиках техники: грузоподъемность, качество сцепления с дорожным полотном и маневренность. Грузовики MAN подошли по всем критериям.

В трехосных грузовиках MAN с высоким конструктивным исполнением ведущими являются первый и второй мосты, а третий мост – поддерживающим и управляемым. В результате по характеристикам получается сочетание грузоподъемности трехосного грузовика, маневренности двухосного и проходимости полноприводного.

Четырехосные грузовики MAN сконструированы для максимальной маневренности на дороге: управляемыми здесь являются уже три оси. Высокие тяговые характеристики достигаются с помощью системы MAN HydroDrive — гидропривод установлен во втором переднем мосту.

Для технического обслуживания был выделен отрезок трассы A94 протяженностью 77 км, который включает новый 33-километровый участок и прилегающие к нему с обеих сторон соседние участки. Зимой на этом отрезке будет осуществляться очистка дорожного полотна от снега и рассыпка реагентов. Работы будут начинаться на базе в Ампфинге, и технике MAN не придется делать промежуточные остановки на пути для дозагрузки соли и реагентов.

Два четырехосных грузовых автомобиля MAN располагают бункерами объемом 12 кубических метров для соли и 5 500 литров для реагента. Благодаря системе сменных кузовов они могут быть заменены на резервуар с распылителем объемом 15 000 л реагента. Два контейнеровоза MAN TGS 28.420 обладают вместимостью 8 кубических метров для соли и 5 000 л для реагента. Самым маленьким кузовом вместимостью 7 кубических метров для соли и 3 000 л для реагента оснащается скиповый погрузчик.

Комплектация MAN TGS специально продумана так, чтобы он мог обеспечивать максимальную эффективность работы круглый год. Вне дорожно-сервисных работ в зимнее время года существует целый ряд других задач: обеспечение безопасности в случае проведения ремонтных работ или возникновения ДТП, выполнение ремонтно-восстановительных работ на вышеупомянутом участке A94, уход за придорожными территориями, а также очистительные работы в парковых зонах.