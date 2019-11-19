Грузовики Man выбраны для дорожных работ на автобане в Германии

Проектная компания Isentalautobahn Services GmbH & Co. KG вместе с компаниями-партнерами занималась строительством нового участка этого автобана – 33-километрового отрезка Паштеттен (Pastetten) – Хельденштайн (Heldenstein).
Грузовики MAN на трассе A94 к востоку от Мюнхена.
Сейчас она взяла под свой контроль организацию обслуживания и эксплуатации отрезка Форстиннинг (Forstinning) – Марктль (Marktl), чем будет заниматься вплоть до 2046 года. Для проведения этих работ вблизи Ампфинга была построена база капитального технического обслуживания и ремонта, а также приобретен автопарк новейших грузовиков MAN, основу которого составляют грузовики MAN TGS.
Новая база технического обслуживания и ремонта в Ампфинге на автобане А94 с парком из грузовиков MAN открылась в октябре 2019 года. Грузовики оборудованы кузовами Aebi Schmidt.
Перед закупом грузовиков у MAN длился долгий период аналитического планирования: нужно было подобрать такие транспортные средства, которые смогли бы адаптироваться под решение самых разнообразных задач. Парк грузовиков для работ на A94 включает три трехосных и два четырехосных транспортных средства похожей конструкции, которые получили кузовы от Aebi Schmidt Deutschland, являющегося генеральным подрядчиком MAN Truck & Bus в Германии:
Одно и то же шасси для разных машин: грузовик MAN TGS 28.420 6×4-4 BL обладает грузоподъемностью трехосного автомобиля, маневренностью двухосного и способностью легко передвигаться по бездорожью, как любой автомобиль с полным приводом.
Все транспортные средства были отлично подготовлены для задач по зимнему обслуживанию дорог. MAN оборудовала технику желтыми проблесковыми маячками и прожекторами, пневматическими клаксонами, а также пластиной на передней части кузова для крепления снегоочистителей и приборов освещения для обслуживания дорог в зимнее время.
Aebi Schmidt дополнительно оборудовала все транспортные средства специальной гидравлической загрузочной системой для удобного управления навесным оборудованием в любое время года.
В грузовых автомобилях MAN TGS установлены функциональные передние крепежные пластины, гидравлические соединительные муфты и проблесковые маячки, всё, что нужно для качественной работы в зимнее время.
Несомненным преимуществом для зимнего обслуживания дорог является задняя пневматическая подвеска грузовых автомобилей MAN. В случае с рессорной подвеской во время работы пескоразбрасывателя происходит уменьшение нагрузки на рессоры. В свою очередь это приводит к изменению положения пескоразбрасывающего устройства и искажению угла разброса. Пневмоподвеска с электронным управлением, которую MAN устанавливает на свои грузовые автомобили, позволяет удерживать высоту надстройки на одном уровне. Это позволяет равномерно распределять соль и реагенты по дорожному полотну.
MAN TGS 28.420 6×4-4 BL полностью готов к зимним дорожным работам. На складе хранения соли и реагента загрузку MAN TGS 28.420 6×4-4 BL осуществляют машины для рассыпки влажной соли Aebi Schmidt.
При выборе подрядчиков для проведения дорожных работ компании-операторы основывали выбор на следующих характеристиках техники: грузоподъемность, качество сцепления с дорожным полотном и маневренность. Грузовики MAN подошли по всем критериям.
Парк Isentalautobahn Services включает два вида грузовиков: два MAN TGS 35.420 8x4H-6 BL и три MAN TGS 28.420 6×4-4 BL. Кузовы для проведения зимних дорожных работ Aebi Schmidt.
В трехосных грузовиках MAN с высоким конструктивным исполнением ведущими являются первый и второй мосты, а третий мост – поддерживающим и управляемым. В результате по характеристикам получается сочетание грузоподъемности трехосного грузовика, маневренности двухосного и проходимости полноприводного.
Четырехосные грузовики MAN сконструированы для максимальной маневренности на дороге: управляемыми здесь являются уже три оси. Высокие тяговые характеристики достигаются с помощью системы MAN HydroDrive — гидропривод установлен во втором переднем мосту.
Парк новой техники по обслуживанию автобана A94 в южной Германии состоит из трехосных и четырехосных грузовых автомобилей компании MAN. Видно, что грузовики имеют разное высотное исполнение: трехосный автомобиль является полноприводным, а четырехосный грузовик имеет стандартную высоту благодаря системе MAN HydroDrive.
Для технического обслуживания был выделен отрезок трассы A94 протяженностью 77 км, который включает новый 33-километровый участок и прилегающие к нему с обеих сторон соседние участки. Зимой на этом отрезке будет осуществляться очистка дорожного полотна от снега и рассыпка реагентов. Работы будут начинаться на базе в Ампфинге, и технике MAN не придется делать промежуточные остановки на пути для дозагрузки соли и реагентов.
Парк Isentalautobahn Services включает технику MAN TGS 28.420 6×4-4 BL с подъемным краном и самосвальным кузовом.
Два четырехосных грузовых автомобиля MAN располагают бункерами объемом 12 кубических метров для соли и 5 500 литров для реагента. Благодаря системе сменных кузовов они могут быть заменены на резервуар с распылителем объемом 15 000 л реагента. Два контейнеровоза MAN TGS 28.420 обладают вместимостью 8 кубических метров для соли и 5 000 л для реагента. Самым маленьким кузовом вместимостью 7 кубических метров для соли и 3 000 л для реагента оснащается скиповый погрузчик.
Ведомые оси грузовиков и система MAN HydroDrive повышают маневренность MAN TGS 35.420 8x4H-6 BL и обеспечивают ему хорошее сцепление с дорожной поверхностью. Грузовик оснащен контейнерами объемом 15 000 для реагента или 5 500 л для реагента и 12 кубических метров для соли.
Комплектация MAN TGS специально продумана так, чтобы он мог обеспечивать максимальную эффективность работы круглый год. Вне дорожно-сервисных работ в зимнее время года существует целый ряд других задач: обеспечение безопасности в случае проведения ремонтных работ или возникновения ДТП, выполнение ремонтно-восстановительных работ на вышеупомянутом участке A94, уход за придорожными территориями, а также очистительные работы в парковых зонах.
Со скиповым погрузчиком MAN TGS 28.420 6×4-4 BL возможна перевозка оборудования вроде боковой навесной косилки.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.