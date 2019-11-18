В Китае появился в продаже новый кроссовер Hunkt Canticie

Автомобиль очень похож Range Rover и Range Rover Sport, причем его цена гораздо меньше – около 18 тысяч долларов

В начале, Hunkt Canticie был известен, как Zotye T900. Марка Zotye славится своими клонами известных кроссоверов. После чего проект передали своим давним партнерам из Hunkt, и те удешевили его на 5000 долларов.

Из всех китайских копий Range Rover новый Canticie получился самым удачным и сбалансированным. Издали его действительно можно принять за британца, тем более, что и по размерам автомобили сопоставимы.

В салоне Hunkt Canticie ощущается стиль современных Mercedes-Benz: виртуальная панель приборов и большой тачскрин мультимедиа объединены в один блок. Среди опций есть даже мониторы для задних пассажиров.

Как пишет АвтоЦентр, сейчас китайский кроссовер предлагают только с 2-литровым турбомотором на 220 л. с. и 8-ступенчатой АКПП. Максимальная скорость составляет 185 км/ч. Правда, внедорожных способностей на уровне Range Rover ожидать не стоит, ведь привод будет исключительно задним.