В ООН назвали две основные причины гибели в ДТП в России

Основными причинами высокой смертности на дорогах России являются езда в нетрезвом виде и использование смартфонов за рулем, считает президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. Также он предложил начинать обучение вождению в школе, чтобы лучше усваивать информацию

«Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем»,— сказал господин Тодт «РИА Новости».

Он обратил внимание, что водители в России не пристегиваются за рулем, а также, по его мнению, определенную проблему представляют пешеходы, в том числе в нетрезвом состоянии.

Жан Тодт призвал всех участников дорожного движения к ответственности и взаимному уважению. Он также отметил, что российское правительство приложило большие усилия для решения проблемы безопасности дорожного движения.

Коммерсантъ напоминает, что в третье воскресенье ноября проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. В 2019 году этот день приходится на 17 ноября. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от ДТП гибнут 1,35 млн человек. Как сообщали ранее в ГИБДД РФ, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тыс. ДТП. В них погибли более 18 тыс. человек, пострадали почти 215 тыс.