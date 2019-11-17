В ООН назвали две основные причины гибели в ДТП в России

«Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем»,— сказал господин Тодт «РИА Новости».
Он обратил внимание, что водители в России не пристегиваются за рулем, а также, по его мнению, определенную проблему представляют пешеходы, в том числе в нетрезвом состоянии.
Жан Тодт призвал всех участников дорожного движения к ответственности и взаимному уважению. Он также отметил, что российское правительство приложило большие усилия для решения проблемы безопасности дорожного движения.
Коммерсантъ напоминает, что в третье воскресенье ноября проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. В 2019 году этот день приходится на 17 ноября. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от ДТП гибнут 1,35 млн человек. Как сообщали ранее в ГИБДД РФ, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тыс. ДТП. В них погибли более 18 тыс. человек, пострадали почти 215 тыс.
C 2014 года www.amsrus.ru
ни анализа проблемы, ни предложения для уменьшения
аварийности.
Телефонщики за рулем это реально твари! Пол беды, когда они в стоячей бробке строчат на коленях. Но когда в левом ряду на МКАД или ТТК просто хочется убивать.
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