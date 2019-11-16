В Госдуме хотят повысить стоимость шипованных шин

Цена шипованной резины может повыситься за счет акцизов

Любой опытный автомобилист знает, что при температурах около 0 градусов и на гладком льду «липучка» не работает, и машина способна цепляться за скользкое дорожное полотно лишь металлическими шипами. Однако, они повреждают дорожное покрытие, а это не нравится дорожникам.

В начале недели госкомпания «Автодор», являющаяся оператором всех платных трасс, предложила сократить срок использования автомобилистами шипованной резины. Сейчас же прозвучала еще одна идея по этому вопросу, но уже из Госдумы.

По информации от Drom, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, являющийся и членом партии «Единая Россия», предлагает вместо предложенного «Автодором» ограничения скорости в 80 км/ч в зимний период повысить стоимость шипованных шин при помощи акциза. Он считает, что ограничение скорости в зимнее время плохо воспримут жители южных регионов России, так как там опасные для водителей метеоусловия возникают зимой довольно редко.

«Если делать дороги из «пластилина», то, конечно, шипы будут им угрожать больше всего, – поясняет Александр Васильев. – А если делать дороги из нормальных, хороших материалов по новым технологиям, то и шипы будут не страшны. Госкомпания предложила эту идею, перенятую у финнов, где дороги содержатся в ледяном накате и их не чистят до асфальта. Это северная страна, и опыт одной страны сложно экстраполировать на всю Российскую Федерацию. Там действительно ограничена скорость из-за того, что шипы используют, но это у нас не сработает».

Кроме того, Васильев рассказал об эстонских пограничниках, которые, якобы, летом выдают автомобилистам плоскогубцы и заставляют вырывать шипы из колес.