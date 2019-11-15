Kia XCeed стал лауреатом престижной премии «Золотой руль»

Новый кроссовер KIA XCeed стал победителем в номинации «Лучший автомобиль в ценовой категории до 35 000 евро»

Всего на премию журнала Auto Bild претендовало 58 новых моделей разных производителей

Престижная награда продолжила череду триумфов нового поколения семейства моделей KIA Ceed

Новейший компактный городской кроссовер KIA XCeed стал лауреатом премии «Золотой руль» (Das Goldene Lenkrad), часто называемой наиболее престижной автомобильной премии Германии. Учредителями и организаторами премии являются авторитетные издания Auto Bild и Bild am Sonntag. KIA XCeed признан победителем в номинации «Лучший автомобиль в ценовой категории до 35 000 евро»

Новейший член популярного семейства Ceed стал победителем в условиях жесточайшей конкуренции: всего в качестве номинантов на премию рассматривалось 58 моделей, вышедших на рынок в текущем году. Жюри оценивало стоимость базовой комплектации, стандартное оснащение автомобиля, гарантийные условия, дополнительные расходы и впечатления за рулем.

«Редакционное жюри Auto Bild уверенно присудило KIA XCeed звание лучшего в категории автомобилей до 35 000 евро. Победитель в нем угадывается сразу же, этот автомобиль впечатляет потрясающим простором и качеством исполнения, причем всё это подкреплено и уникальной по продолжительности гарантией, которую предоставляет KIA», – прокомментировал решение жюри руководитель отдела испытаний и технологий журнала Андреас Мэй (Andreas May). «Эта награда демонстрирует возможности нашего бренда. То, что наш автомобиль признан лучшим в этой ценовой категории, однозначно подтверждает, что мы лучшие по многим показателям – в области комфорта, удовольствия за рулем, качества. Качество подтверждается и нашей беспрецедентной по продолжительности заводской гарантией. Мы крайне горды тем, что эксперты Auto Bild оценили наши усилия по созданию этой модели столь высокой наградой», – отметил управляющий директор KIA Motors Deutschland Штеффен Кост (Steffen Cost).

Новейший представитель третьего поколения семейства компактных моделей Ceed буквально на днях превзошел в сравнительном тесте Auto Bild модель Volkswagen T-Roc и развивает успех своих родственных моделей – Ceed, Ceed Sportswagon и ProCeed. В сумме это семейство моделей уже вышло победителем более чем в двух десятках сравнительных тестов, проведенных ведущими профильными изданиями, причем смогло одержать победы даже над соперниками, представляющими бренды премиального сегмента. KIA Ceed стал третьим в европейском конкурсе «Автомобиль 2019 года», лишь немного уступив Jaguar I-Pace и Renault Alpine A110.

Продажи моделей Ceed третьего поколения в Европе в текущем году удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (92050 автомобилей против 49868 в прошлом году за период с января по октябрь), аналогичного результата удалось достичь и учитывая только продажи в Германии (18003 автомобиля против 8991).

Премия «Золотой руль» и высочайший уровень конкуренции

Премия «Золотой руль» была учреждена в 1976 году и вручается ежегодно. Номинанты – модели, которые выходят на рынок за 12 месяцев между определениями обладателей премии. Среди номинаций – редакционные награды «Лучший автомобиль» в разных сегментах и специальный приз «Лучшее инновационное решение». Жюри премии состоит исключительно из экспертов автомобильной области. Читатели Auto Bild и Bild am Sonntag определяют по три финалиста в каждой из семи категорий (субкомпактные / компактные / среднеразмерные и роскошные легковые автомобили, компактные / среднеразмерные / полноразмерные кроссоверы и внедорожники, спортивные автомобили), затем члены жюри проводят их испытания на автодроме «Лаузицринг» (DEKRA Lausitzring), выбирая победителей.