Kia XCeed стал лауреатом престижной премии «Золотой руль»

Новейший член популярного семейства Ceed стал победителем в условиях жесточайшей конкуренции: всего в качестве номинантов на премию рассматривалось 58 моделей, вышедших на рынок в текущем году. Жюри оценивало стоимость базовой комплектации, стандартное оснащение автомобиля, гарантийные условия, дополнительные расходы и впечатления за рулем.
«Редакционное жюри Auto Bild уверенно присудило KIA XCeed звание лучшего в категории автомобилей до 35 000 евро. Победитель в нем угадывается сразу же, этот автомобиль впечатляет потрясающим простором и качеством исполнения, причем всё это подкреплено и уникальной по продолжительности гарантией, которую предоставляет KIA», – прокомментировал решение жюри руководитель отдела испытаний и технологий журнала Андреас Мэй (Andreas May).«Эта награда демонстрирует возможности нашего бренда. То, что наш автомобиль признан лучшим в этой ценовой категории, однозначно подтверждает, что мы лучшие по многим показателям – в области комфорта, удовольствия за рулем, качества. Качество подтверждается и нашей беспрецедентной по продолжительности заводской гарантией. Мы крайне горды тем, что эксперты Auto Bild оценили наши усилия по созданию этой модели столь высокой наградой», – отметил управляющий директор KIA Motors Deutschland Штеффен Кост (Steffen Cost).
«Редакционное жюри Auto Bild уверенно присудило KIA XCeed звание лучшего в категории автомобилей до 35 000 евро. Победитель в нем угадывается сразу же, этот автомобиль впечатляет потрясающим простором и качеством исполнения, причем всё это подкреплено и уникальной по продолжительности гарантией, которую предоставляет KIA», – прокомментировал решение жюри руководитель отдела испытаний и технологий журнала Андреас Мэй (Andreas May).
«Эта награда демонстрирует возможности нашего бренда. То, что наш автомобиль признан лучшим в этой ценовой категории, однозначно подтверждает, что мы лучшие по многим показателям – в области комфорта, удовольствия за рулем, качества. Качество подтверждается и нашей беспрецедентной по продолжительности заводской гарантией. Мы крайне горды тем, что эксперты Auto Bild оценили наши усилия по созданию этой модели столь высокой наградой», – отметил управляющий директор KIA Motors Deutschland Штеффен Кост (Steffen Cost).
Новейший представитель третьего поколения семейства компактных моделей Ceed буквально на днях превзошел в сравнительном тесте Auto Bild модель Volkswagen T-Roc и развивает успех своих родственных моделей – Ceed, Ceed Sportswagon и ProCeed. В сумме это семейство моделей уже вышло победителем более чем в двух десятках сравнительных тестов, проведенных ведущими профильными изданиями, причем смогло одержать победы даже над соперниками, представляющими бренды премиального сегмента. KIA Ceed стал третьим в европейском конкурсе «Автомобиль 2019 года», лишь немного уступив Jaguar I-Pace и Renault Alpine A110.
Продажи моделей Ceed третьего поколения в Европе в текущем году удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (92050 автомобилей против 49868 в прошлом году за период с января по октябрь), аналогичного результата удалось достичь и учитывая только продажи в Германии (18003 автомобиля против 8991).
Премия «Золотой руль» была учреждена в 1976 году и вручается ежегодно. Номинанты – модели, которые выходят на рынок за 12 месяцев между определениями обладателей премии. Среди номинаций – редакционные награды «Лучший автомобиль» в разных сегментах и специальный приз «Лучшее инновационное решение». Жюри премии состоит исключительно из экспертов автомобильной области. Читатели Auto Bild и Bild am Sonntag определяют по три финалиста в каждой из семи категорий (субкомпактные / компактные / среднеразмерные и роскошные легковые автомобили, компактные / среднеразмерные / полноразмерные кроссоверы и внедорожники, спортивные автомобили), затем члены жюри проводят их испытания на автодроме «Лаузицринг» (DEKRA Lausitzring), выбирая победителей.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.