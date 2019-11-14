Жил такой парень

2 числа, теплого летнего месяца июля, в 1912 году, в далеком Кливленде, что в штате Огайо, США, в семье автомобильного дилера родился мальчик. Назвали его Билл. Носил он самую обычную фамилию Митчелл и тогда еще не мог знать, что прославит ее на весь мир.

С самого раннего детства этот мальчик был окружен любовью и заботой родителей, а так же прекрасными творениями американского автопрома марки Buick. Возможно именно это предопределило его дальнейшую жизнь. Он много времени проводил около автомобилей и внутри них. Они ему нравились и он их рисовал. С годами мальчик вырос, повзрослел, окончил художественную школу и поступил на работу в рекламное агентство, где занимался макетами и иллюстрациями. Работу свою он очень любил и делал ее хорошо, в результате чего через какое-то время ему было предложено стать главным иллюстратором Автомобильного клуба Америки.

В один прекрасный день рисунки попадаются на глаза главе дизайнерского отдела General Motors Харли Эрлу и Билл Митчелл, которому исполнилось к тому моменту 23 года, получает предложение перейти на работу в GM. А уже через год его назначили ответственным за разработку Cadillac 60-Special 38-го модельного года.

Как говорится – рыбак рыбака видит издалека, Эрл и Митчелл отлично поладили и сработались. И даже вторая мировая война не смогла помешать развитию этого творческого союза. После ее окончания Митчелл продолжил работать с Эрлом, сначала в его компании, а потом снова в GM, где в 1959 году он был назначен вице-президентом компании, отвечающим за дизайн всех автомобилей корпорации General Motors.

В последующие годы под его руководством было создано много интересных и красивых автомобилей, чей дизайн и сейчас вызывает восхищение. Перечислять все смысла нет, но некоторые из них думаю упомянуть стоит.

Chevrolet Corvair. По своему уникальный автомобиль. Имел заднемоторную компановку при размерах автомобиля среднего класса. Конечно для Америки тех лет это была компактная машина, но все же почти 5 метров длины для европейца это уже серьезно. Автомобиль выглядел своеобразно, но привлекательно. За те 10 лет, которые он находился в производстве, он обрел всевозможные виды от седана до грузовичка.

Этой машине даже нашлось место в книге Ральфа Нэйдера «Опасен на любой скорости», посвящённой проблемам безопасности автомобилей, рассмотренной на примере американских моделей тех лет, после публикации которой в США ввели новые нормы безопасности.

1963 год ознаменовался появлением сразу двух машин:

Chevrolet Corvette Sting Ray. Спортивный автомобиль, получился стремительным и быстрым. Его визитной карточкой стало V-образное заднее стекло. Сначала люди его восприняли в штыки, так как оно не лучшим образом влияло на обзор, однако сегодняшние коллекционеры и любители классических машин намеренно переделывают поздние модификации, врезая в задние стекла разделитель.

Buick Riviera. Большой пятиместный автомобиль с кузовом купе, длиной более пяти метров. Кроме потрясающего дизайна имел весьма серьезную техническую начинку, снабжался двигателем V8 объемом 6,5 литров и мощностью 330, а впоследствии 370 лошадиных сил.

В семидесятые, в годы топливного кризиса, потребности покупателей изменились. они хотели небольшие и экономичные машины. И Митчелл смог дать потребителю требуемое. Он делал небольшие Кадиллак, Бьюик, Шевроле. Небольшие конечно по нашим меркам.

Буквально перед своей отставкой в 1977 году он представил новый проект Pontiac Phantom. Рубленные формы, чем-то напоминающие «зубило» , V-образные стекла и огромный капот. Так ему представлялось будущее автомобилей концерна GM.

Уйдя из корпорации он продолжил заниматься любимым делом и основал дизайнерскую компанию William L. Mitchell Design.

12 сентября 1988 года Билл Митчелл умер в возрасте 76 лет, оставив неизгладимый след в истории автомобилестроения. В 1998 году его имя было увековечено в “Автомобильном зале славы”.