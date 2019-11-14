Жил такой парень

С самого раннего детства этот мальчик был окружен любовью и заботой родителей, а так же прекрасными творениями американского автопрома марки Buick. Возможно именно это предопределило его дальнейшую жизнь. Он много времени проводил около автомобилей и внутри них. Они ему нравились и он их рисовал. С годами мальчик вырос, повзрослел, окончил художественную школу и поступил на работу в рекламное агентство, где занимался макетами и иллюстрациями. Работу свою он очень любил и делал ее хорошо, в результате чего через какое-то время ему было предложено стать главным иллюстратором Автомобильного клуба Америки.
В один прекрасный день рисунки попадаются на глаза главе дизайнерского отдела General Motors Харли Эрлу и Билл Митчелл, которому исполнилось к тому моменту 23 года, получает предложение перейти на работу в GM. А уже через год его назначили ответственным за разработку Cadillac 60-Special 38-го модельного года.
Cadillac Sixty Special Sedan 1938
Как говорится – рыбак рыбака видит издалека, Эрл и Митчелл отлично поладили и сработались. И даже вторая мировая война не смогла помешать развитию этого творческого союза. После ее окончания Митчелл продолжил работать с Эрлом, сначала в его компании, а потом снова в GM, где в 1959 году он был назначен вице-президентом компании, отвечающим за дизайн всех автомобилей корпорации General Motors.
Билл Митчелл за работой
В последующие годы под его руководством было создано много интересных и красивых автомобилей, чей дизайн и сейчас вызывает восхищение. Перечислять все смысла нет, но некоторые из них думаю упомянуть стоит.
Chevrolet Corvair. По своему уникальный автомобиль. Имел заднемоторную компановку при размерах автомобиля среднего класса. Конечно для Америки тех лет это была компактная машина, но все же почти 5 метров длины для европейца это уже серьезно. Автомобиль выглядел своеобразно, но привлекательно. За те 10 лет, которые он находился в производстве, он обрел всевозможные виды от седана до грузовичка.
Chevrolet Corvair 500 Sedan 1960
Chevrolet Corvair Corsa Convertible 1965
Этой машине даже нашлось место в книге Ральфа Нэйдера «Опасен на любой скорости», посвящённой проблемам безопасности автомобилей, рассмотренной на примере американских моделей тех лет, после публикации которой в США ввели новые нормы безопасности.
Chevrolet Corvair 700 Lakewood 1962
Chevrolet Corvair Greenbrier 1961
1963 год ознаменовался появлением сразу двух машин:
Chevrolet Corvette Sting Ray. Спортивный автомобиль, получился стремительным и быстрым. Его визитной карточкой стало V-образное заднее стекло. Сначала люди его восприняли в штыки, так как оно не лучшим образом влияло на обзор, однако сегодняшние коллекционеры и любители классических машин намеренно переделывают поздние модификации, врезая в задние стекла разделитель.
Corvette Sting Ray 1963
Buick Riviera. Большой пятиместный автомобиль с кузовом купе, длиной более пяти метров. Кроме потрясающего дизайна имел весьма серьезную техническую начинку, снабжался двигателем V8 объемом 6,5 литров и мощностью 330, а впоследствии 370 лошадиных сил.
Buick Riviera 1963
Buick Riviera 1967
В семидесятые, в годы топливного кризиса, потребности покупателей изменились. они хотели небольшие и экономичные машины. И Митчелл смог дать потребителю требуемое. Он делал небольшие Кадиллак, Бьюик, Шевроле. Небольшие конечно по нашим меркам.
Cadillac Seville 1977
Cadillac Sedan Deville 1977
Буквально перед своей отставкой в 1977 году он представил новый проект Pontiac Phantom. Рубленные формы, чем-то напоминающие «зубило» , V-образные стекла и огромный капот. Так ему представлялось будущее автомобилей концерна GM.
Pontiac Phantom Concept 1977
Уйдя из корпорации он продолжил заниматься любимым делом и основал дизайнерскую компанию William L. Mitchell Design.
12 сентября 1988 года Билл Митчелл умер в возрасте 76 лет, оставив неизгладимый след в истории автомобилестроения. В 1998 году его имя было увековечено в “Автомобильном зале славы”.
Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.
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