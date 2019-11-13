На гонке «4 часа Шанхая» Signatech Alpine Elf набрала немало очков

Команда Signatech Alpine Elf приехала в Китай с твердым намерением отыграть потерянные позиции в сезоне

За счет высокой мотивации трех пилотов, Alpine 470 набирал обороты в течение всей свободной практики вплоть до квалификации, которую провели Тома Лоран и Пьер Раг. Но, к сожалению, команда столкнулась с проблемой, связанной с противобуксовочной системой, и решила использовать только один комплект новых шин, что должно было дать более высокие шансы на гонку.

После квалификации на седьмом месте в своей категории на старт вышел Андре Негран. Бразилец отлично начал гонку, вырвавшись на четвертое место на первом же круге, а на следующем – поднявшись еще на одну позицию.

Далее, уступив в борьбе автомобилю Jota №38, Андре Негран твердо закрепился на четвертой позиции после первой серии пит-стопов, однако допустил небольшую ошибку на выезде из боксов, что позволило двум соперникам его обойти. В результате, он проехал на своих шинах дольше, чем противники,благодаря чему поднялся вверх. После этого Негран передал управление автомобилем Пьеру Рагу.

Раг вышел на трассу шестым и сразу бросился в борьбу, опередив автомобиль Racing Team Nederland №29. Он быстро сократил отставание до гонщика United Autosports. Тома Лоран не снижал давления и остался на второй отрезок после объявления режима автомобиля безопасности с двумя желтыми флагами за час до конца гонки.

“В эти выходные инженеры и механики проделали колоссальную работу, но, к сожалению, не все проблемы удалось устранить, – говорит Тома Лоран. – В свободной практике я столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, однако в квалификации баланс был хорошим до тех пор, пока не появилась проблема с противобуксовочной системой. Мне показалось, что в гонке у автомобиля была чрезмерная поворачиваемость, что вылилось в потерю времени в конце моего отрезка, а собственная ошибка в первом повороте только ухудшила ситуацию. После такого неровного этапа нужно сосредоточиться и продолжить борьбу, но я уверен, что мы учтем свои ошибки и в Бахрейне сможем побороться за подиум и даже за победу”.

Француз сохранял высокий темп и поднялся до четвертого места, но надежды на подиум растаяли после того, как его неудачно развернуло на трассе, в связи с чем было потеряно 20 секунд. После финального пит-стопа за 20 минут до конца гонки Тома Лоран не подпустил к себе Ника де Ври и сохранил для Alpine A470 четвертое место.

Заработав в Китае 12 очков, команда Signatech Alpine Elf сейчас всего на 13 очков отстает от лидеров в классе LMP2. Чемпионат мира FIA по гонкам на выносливость отправляется на автодром «Сахир», где 12-14 декабря состоится гонка «8 часов Бахрейна», которой завершится первая половина сезона.

“Этап выдался непростым, тем не менее мы покидаем Китай на третьем месте в чемпионате, – рассказывает директор команды Signatech Alpine Elf Филипп Сино. – В нынешнем сезоне мы столкнулись с тем, что у нас не очень получаются четырехчасовые гонки, и с этим нужно будет что-то делать. Мы неплохо выступили в Сильверстоуне, но в этот раз все оказалось немного сложнее. Много времени пришлось потратить на баланс параметров, в итоге это удалось, но слишком поздно. Наша сильная сторона – это темп в гонке, и мы находились в самой гуще событий. Андре прекрасно отработал свой отрезок на старте и боролся в верхней части пелотона, а перед сменой даже возглавил гонку. Затем мы попросили Пьера экономить топливо до того момента, как закончится его минимальный временной отрезок за рулем. Это неблагодарное и раздражающее занятие, но он справился. Тома проехал последние два с половиной отрезка на одном комплекте шин, несмотря на их сильный износ. В итоге мы финишировали на четвертом месте, и надеяться на более высокие позиции было бы нереально. Благодаря этому результату мы поднялись на третье место в итоговой таблице чемпионата, в которой после побед трех разных команд в трех последних гонках идет невероятно плотная борьба. Как мы говорили в начале сезона, нужно хвататься за любую возможность набрать максимальное количество очков в каждой гонке. Формат следующей гонки в Бахрейне нам подходит больше, но битва там опять будет беспощадной”.

“Китайский этап выдался непростым с самого начала, поскольку нам никак не удавалось подобрать правильные настройки, – делится впечатлениями Андре Негран. – Мы внесли ряд масштабных изменений, которые улучшили ситуацию, но их оказалось недостаточно. В квалификации тоже были проблемы, однако в начале гонки автомобиль вел себя неплохо, несмотря на серьезный износ шин. Вспоминая, как обстояли дела в пятницу утром, четвертое место можно рассматривать как попадание на подиум. Борьба была ожесточенной, и четвертое место – хороший результат, а заработанные очки очень помогут команде в чемпионате”.

“Гонка запомнится сильным износом шин, что отражалось на скорости прохождения круга, – поясняет Пьер Раг. – Я пытался экономить топливо и продержался 24 круга. Полностью сосредоточился на решении этой задачи. Для этого необходимо было действовать крайне выверенно, беречь шины и не делать ошибок. Я хотел взять реванш после Фудзи и более или менее доволен тем, как провел свой отрезок, однако все-таки мы приезжали сюда не за четвертым местом. Надеюсь, мы усвоим урок и в Бахрейне выступим сильнее”.

Результаты гонки «4 часа Шанхая» в классе LMP2:

JOTA №38 — 121 круг

Jackie Chan DC Racing №37 +17:090 с

United Autosports №22 +21:727 с

Signatech Alpine Elf №36 + 1 круг

Racing Team Nederland №29 + 1 круг

High Class Racing №33 + 1 круг

Cetilar Racing n°33 + 2 круга

Сход Cool Racing №42 + 81 круг

Чемпионат FIA по гонкам на выносливость, командный зачет в классе LMP2: