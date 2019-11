Hyundai Motor запустила новую кампанию об «умной» мобильности

Кампания состоит из пяти роликов, в которых рассказывается о том, как решения Hyundai Motor дарят людям новое качество жизни и помогают выстраивать отношения в реальном мире

Видео показывают, как беспилотные, экологичные и роботизированные решения мобильности помогают людям реализовать свои мечты

Hyundai продолжает работать во благо прогресса общества в разных направлениях открытых инноваций, инвестируя в мобильность, как услугу развития беспилотных, коммуникационных и экологически чистых технологий

С самого основания главным принципом Hyundai Motor Company было содействие прогрессу общества

Компания является ведущим мировым разработчиком умных решений мобильности. Так, Hyundai Motor первой вывела на рынок и сделала популярными множество передовых технологий и продуктов, которые дарят людям новое качество жизни и помогают реализовывать свои мечты.

Стратегия, нацеленная на содействие прогрессу общества, нашла яркое воплощение в новой глобальной кампании #BecauseofYou. Она состоит из пяти роликов, размещенных на YouTube-канале HyundaiWorldwide.

В пяти видеозарисовках отражена новая концепция бренда Hyundai Motor — помощь в выстраивании реальных связей между людьми и создание нового качества жизни. Это достигается благодаря современным решениям мобильности, включая беспилотные автомобили, транспорт на водородных топливных элементах, микромобильные и роботизированные средства передвижения.

Девиз кампании — Because of You — вобрал в себя разные способы, с помощью которых инновации Hyundai Motor меняют представление о будущем.

«Поскольку Hyundai Motor предлагает разнообразные услуги мобильности, выходя за пределы автотранспортной сферы, мы попытались выразить в этих фильмах наше стремление помогать клиентам проводить свое время с пользой, — заявил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor. — В дальнейшем Hyundai Motor продолжит рассказывать о своей стратегии, нацеленной на активное развитие человеческих возможностей, помогать налаживать реальные отношения между людьми и создавать новое качество жизни для своих клиентов».

Первый ролик под названием «08:50 Амстердам», снятый в деловом центре Амстердама в утренний час пик, рассказывает о женщине, которая попала в пробку и опаздывает на работу. Но для нее это не проблема — она выходит из своего кроссовера NEXO на водородных топливных элементах и встает на электросамокат Hyundai. Благодаря этому все более популярному решению микромобильности, она, лавируя между машин, с комфортом добирается до офиса. Из окна она видит, как ее NEXO, самостоятельно доехавший до места назначения, аккуратно паркуется на стоянке.

Во втором видео под названием «13:08 Сеул», действие которого происходит около полудня в Сеуле, корейский параатлет Чжун Бём Пак (Park Jun-beom) участвует в состязании по стрельбе из лука. К удивлению зрителей, он встает со своей коляски благодаря поддержке робокостюма Hyundai H-MEX (Hyundai Medical Exoskeleton) и делает выстрел. Роботехнические решения Hyundai Motor помогают спортсменам с инвалидностью соревноваться на равных со здоровыми соперниками и расширять границы своих возможностей.

В третьем видео под названием «17:40 Лос-Анджелес» сюжет разворачивается в окрестностях Лос-Анджелеса во второй половине дня. Два человека летят на параплане, а их NEXO следует за ними по серпантину в автономном режиме. Мужчина и женщина приземляются прямо перед автомобилем. Благодаря технологиям беспилотного вождения Hyundai Motor люди могут заниматься своими любимыми хобби.

В последнем ролике под названием «21:58 Чунцин», снятом в китайском городе Чунцин, школьница тренируется бить по воротам на футбольном поле. Ее друзья ушли после проигранного матча. Она расстроена, но хочет привести мысли в порядок. Внезапно гаснет свет, и она расстраивается еще больше. Мама, наблюдавшая за дочкой все это время, перебрасывает силовой кабель от NEXO к источнику питания, и игровая площадка снова заливается светом. В финале ролика они вместе играют при свете прожекторов, работающих благодаря NEXO.

Фрагменты из всех этих видео вошли в финальный фильм Hyundai Manifesto под названием «Because of You. Our Story», в котором показывается, как люди с помощью решений мобильности Hyundai Motor выходят за границы пространства и времени, могут ощутить совершенно новое качество жизни.

Эти технологии и возможности становятся доступны благодаря инвестициям и партнерским проектам Hyundai. Так, в сентябре Hyundai Motor Group объявила о проекте бюджетом 4 млрд долларов, который предусматривает разработку систем беспилотного вождения вместе с Aptiv, мировым лидером в этой сфере. Совместное предприятие займется созданием и коммерциализацией систем автономного вождения 4-го и 5-го уровня (SAE) с возможностями полной автоматизации передвижения и позволит партнерам укрепить свои лидерские позиции на рынке беспилотных транспортных решений.

Также в сентябре в ходе Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2020 Hyundai Motor заявила о своей приверженности устойчивому развитию, показав оригинальную коллекцию одежды Re:Style. Она создана в сотрудничестве с Zero + Maria Cornejo из материалов использованных кожаных автомобильных сидений. Мероприятие, привлекшее внимание ведущих СМИ мира, стало оригинальным творческим проектом на стыке автомобильной и модной индустрии. Оно показало возможное направление развития набирающей популярность экологически устойчивой модной отрасли.

В сфере чистого транспорта со своим электромобилем с силовой установкой на водородных топливных элементах NEXO, а также другими электрифицированными моделями Hyundai Motor задает тон инновациям в области экологичных технологий в полном соответствии с актуальными мировыми тенденциями по снижению углеродных выбросов и переходом к новым источникам энергии. NEXO, представляющий второе поколение электромобилей на водороде, имеет запас хода 609 км на одной заправке (согласно сертификационному регламенту Южной Кореи). Кроссовер выбрасывает в атмосферу только чистый водяной пар и очищает воздух во время движения, задерживая 99,9 % ультрамелких частиц.

В рамках своей стратегии FCEV Vision 2030 Hyundai Motor способствует росту популярности решений на водородных топливных элементах и развитию смежных отраслей во всем мире. Эта стратегия предусматривает создание глобального водородного общества, в котором технологии топливных элементов будут использоваться не только в транспортной сфере. Hyundai Motor входит в Совет по водородным технологиям – группу руководителей 60 крупнейших мировых транспортных и промышленных компаний, объединенных стремлением развивать водородное общество во всем мире.