Hyundai Motor начала разработку своей системы активного шумоподавления

Первая в мире системы активного подавления дорожных шумов (Road Noise Active Noise Control, RANC) от Hyundai Motor должна будет значительно снижать уровень шума в салоне автомобиля

RANC основана на собственной технологии активного шумоподавления (ANC) Hyundai, которая снижает его за счет генерации звуковых волн в противофазе входящему шуму. В ANC применяется программа, которая анализирует проникающие в салон звуки от двигателя и дороги для дальнейшей их нейтрализации. В этом ее отличие от пассивной звукоизоляции, в которой применяются шумоизоляционные материалы и динамические гасители колебаний. Последние не только увеличивают массу автомобиля, но и не могут полностью заблокировать низкочастотный гул.

Вместо них в ANC применяются намного более легкие компоненты, такие как микрофоны и контроллеры, которые анализируют шумы и эффективнее борются с инфразвуком. Эта система уже устанавливается на некоторых автомобилях Hyundai Motor.

К сожалению, из-за ограничений, связанных с имеющимися технологиями измерения и анализа шумов, существующая система ANC могла использоваться только при постоянном шуме, появление которого можно прогнозировать. Посторонним звукам требуется всего лишь 0,009 секунды, чтобы достичь до уха пассажира, Это является основной трудностью для совершенствования системы. Поэтому в основном ANC борется только с шумами двигателя.

Первая в мире система RANC позволит Hyundai Motor Group существенно снизить шум в салоне. Она может анализировать шумы различных типов в реальном времени и создавать звуковой сигнал в противофазе. Так, она может обрабатывать разные виды дорожных шумов, включая резонансные, возникающие между шиной и диском.

Работа RANC основывается на следующем принципе. При помощи акселерометра RANC рассчитывает вибрацию автомобиля от дороги, а управляющий компьютер анализирует дорожный шум. Благодаря увеличенной скорости расчетов и передачи сигнала, звуковому сигнальному процессору (DSP) требуется всего 2 миллисекунды на анализ шума и создание инвертированной звуковой волны. А специальный микрофон постоянно оценивает состояние подавления дорожных шумов и передает данные DSP-процессору. RANC быстро анализирует шумы и проводит нужные расчеты для их подавления в зоне водителя, переднего и задних пассажиров по отдельности.

Испытания на разных дорожных покрытиях, скоростях автомобиля и зонах показали, что RANC может снизить шум в салоне на 3 дБ. К тому же, система может снизить неподрессоренную массу автомобиля за счет уменьшения числа звукоизоляционных компонентов и гасителей.

Hyundai Motor шесть лет проводила активные исследования, чтобы наладить массовое производство RANC. Например, на этапе первоначальной отработки технологических процессов велась масштабная работа в сфере открытых инноваций между отраслью и академическими институтами при участии Корейского института передовых технологий, WeAcom, ARE, BurnYoung и других организаций. А для повышения конкурентоспособности системы наладка серийного производства проводилась при участии компании Harman, специализирующейся на автомобильной акустике.

«RANC — это выдающееся решение, на голову превосходящее имеющиеся системы шумовибрационной защиты. — рассказывает Гандок Ли, научный сотрудник NVH Research Lab. — Мы продолжим лидировать в области систем шумоподавления и обеспечивать максимальную тишину для наших клиентов».

В Корее и США Hyundai Motor уже подала заявки на получение патентов на местоположение датчиков и метода выбора сигнала, ключевой технологии RANC.

В ближайшее время начнется установка системы шумоподавления на новой модели Genesis.